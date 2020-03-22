Динамо продлило карантин до 29 марта

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране киевское "Динамо" продлило карантин с 23-го до 29-го марта, сообщает пресс-служба клуба.

Это касается всех игроков, тренеров и сотрудников клуба.

При этом футболисты получили указания для персональных занятий, которые они должны выполнять дома.

Напомним, что в Киеве ввели режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса.