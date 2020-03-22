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Динамо продлило карантин до 29 марта

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда еще неделю проведёт в самоизоляции

Динамо продлило карантин до 29 марта
Новина українською

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране киевское "Динамо" продлило карантин с 23-го до 29-го марта, сообщает пресс-служба клуба.

Это касается всех игроков, тренеров и сотрудников клуба.

При этом футболисты получили указания для персональных занятий, которые они должны выполнять дома.

Напомним, что в Киеве ввели режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса.

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В статье: Динамо (Киев)
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