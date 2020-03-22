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Динамо на первом месте в УПЛ по голам, забитых головой

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне отправляли мяч в сетку головой 10 раз

Динамо на первом месте в УПЛ по голам, забитых головой
Новина українською

У "Динамо" больше всех в этом сезоне УПЛ голов, забитых головой.

На счету киевского клуба 10 голов головой. Всего в этом сезоне "Динамо" забило 45 голов (головой – 22%).

На втором месте "Шахтер" – 8 (14%), третий "Колос" – 6 (22%).

Больше всего угрожала воротам соперника голова Артёма Беседина (11 ударов, 1 гол).

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В статье: Динамо (Киев)
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