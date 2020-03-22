Динамо на первом месте в УПЛ по голам, забитых головой

У "Динамо" больше всех в этом сезоне УПЛ голов, забитых головой.

На счету киевского клуба 10 голов головой. Всего в этом сезоне "Динамо" забило 45 голов (головой – 22%).

На втором месте "Шахтер" – 8 (14%), третий "Колос" – 6 (22%).

Больше всего угрожала воротам соперника голова Артёма Беседина (11 ударов, 1 гол).