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Коваленко: Хочется побыстрее вернуться к тренировкам

Премьер-лига
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Хавбек "Шахтёра" рассказал о том, чем занимается во время карантина

Коваленко: Хочется побыстрее вернуться к тренировкам
Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко рассказал о том, как проводит время на карантине.

"Если честно, уже хочется побыстрее вернуться к тренировкам. Но в данной ситуации мы не в силах что-либо изменить. Смотрю фильмы, сериалы, играю в компьютерные игры. Нам тренеры подготовили план занятий в домашних условиях, поэтому выполняю специальные упражнения, чтобы держать тело в тонусе.

Во время эпидемии главные правила: не появляться без надобности в людных местах, почаще мыть руки, соблюдать нормы личной гигиены, повышать иммунитет (правильным питанием, спортом, витаминами) и заботиться о своем здоровье. Болельщикам желаю не падать духом! Мы должны соблюдать все меры предосторожности. Общими усилиями обязательно победим этот недуг, а потом вернемся в футбол", — цитирует хавбека пресс-служба "горняков".

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Источник:
ФК Шахтёр
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