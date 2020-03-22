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Леонид Буряк: Леднев, Супряга, Булеца, Тымчик уже готовы играть в основе Динамо

Премьер-лига
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Легендарный динамовец высказался насчет молодежи киевлян

Леонид Буряк: Леднев, Супряга, Булеца, Тымчик уже готовы играть в основе Динамо
Новина українською

Бывший футболист киевского "Динамо" Леонид Буряк поделился мыслями насчет молодых игроков "бело-синих".

Из арендованных динамовцев, то мне импонирует Супряга, я бы не хотел видеть его играющим в аренде. Да, возможно, он не готов играть в футбол, который мы хотим видеть, но у него есть такие качества, которых нет ни у кого: скорость, мощь, он не по годам фактурный, может побороться. Но ему нужно время. Одни футболисты рано становятся на ноги, а другим нужно время. Нужно с ними разговаривать, что от них требуется. Молодые футболисты должны гореть футболом, мечтами, целями, достижениям.

Если клубы берут в аренду футболистов, они должны дать им разрешение играть против своих команд. Мы отдали их в аренду и мы воочию хотим посмотреть, что у них изменилось. В этом и есть смысл аренды. Приятно удивлен развитием Леднева. Думаю, что это будущий игрок основного состава "Динамо" Киев. Тоже самое касается Тымчика, Супряги, Булецы - они растут. То, что я вижу, эти футболисты уже могут играть в основном составе "бело-синих".

У Русина есть некоторые сложности в игре, он не всегда встречается с мячом. Парень должен "гореть", все защитники должны стонать и плакать от его действий, от его активности в передней линии, от того, что он создает моменты. Мы уже хотим видеть готовый продукт, уже сейчас. Есть и такие игроки, как Миколенко, Попов, которые перейдя из дубля уже дают результат. Все индивидуально", - поделился Буряк.

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В статье: Леонид Буряк Динамо (Киев) Богдан Леднев Александр Тымчик Назарий Русин Владислав Супряга Сергей Булеца Виталий Миколенко Денис Попов
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua
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