Игорь Суркис: Надо было остановить УПЛ до деления на шестерки. 23-й тур не надо было играть

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис высказал свое мнение насчет остановки УПЛ в связи с пандемией коронавируса.

"Считаю, правильно, что чемпионат остановился. Самое главное – здоровье людей. Не только в футболе, а вокруг нас. Мы же видим, что в Италии происходит. Сейчас о футболе не надо думать. Сейчас надо думать, чтобы с меньшими потерями у нас прошла эта инфекция.

Играть без зрителей – это не футбол. Лучше тогда переждать и не думать о том, чтобы начинать где-то гоняться за таблицами. Это сегодня не самое важное, поверьте мне. Сегодня на кону стоят человеческие жизни. Это важнее всего.

Я же не говорю, что мне выгодно, а что нет. Второй этап мы обязаны были не начинать при всей ситуации, которая была во всем мире, где были приостановлены чемпионаты. Тем более, что до начала тура было известно, что играем без зрителей. А когда играли на Кубок, все уже знали, что это последний матч со зрителями.

Этот тур не надо было начинать. Остановить чемпионат так, как он и был, имеется в виду, по шестеркам не разыгран. И от этого уже танцевать. А так у нас получилась смесь ни того, ни другого. Начали, не закончили. Вот такая моя позиция. Как будет – будем советоваться и решать. У нас есть, с кем советоваться, есть ФИФА, УЕФА, будем смотреть последствия в других чемпионатах.

Хотелось бы не думать, что чемпионат не возобновится. Футболисты же не виноваты в том, что произошла такая ситуация. Мое мнение – контракт должен быть выполнен. Мы же пока на карантине на короткий период времени, правильно? Если будет прерван чемпионат, не состоится или еще что – тогда нужно смотреть, как будут поступать другие клубы.

Мы этот вопрос не рассматривали, ни с кем из футболистов не пытались даже поднимать. Мы обсуждали только, чтобы футболисты сохранили свои физические кондиции. Потому что если чемпионат возобновится, даже пусть в конце апреля, чтобы не надо было придумывать, как проводить новые сборы. Чтобы футбол был интересным, а не мы смотрели бы, как на поле происходит тренировочный процесс", – рассказал Игорь Суркис.