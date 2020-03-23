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Для УПЛ приобретут еще 2 VAR-автобуса

Премьер-лига
(1 голосов)

Частная инициатива "Десны" и компании-партнера УПЛ. Вместе будет 3

Для УПЛ приобретут еще 2 VAR-автобуса
Новина українською

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил о двух инициативах по увеличению количества автобусов для обслуживания системы видеоконтроля VAR в УПЛ.

По словам главного чиновника украинского футбола, клубы положительно отнеслись к VAR.

Они предложили свою помощь, чтобы закупить дополнительное оборудование ...Могу подтвердить, что это была "Десна".

Сейчас в УАФ есть 1 автобус для обслуживания VAR, а вместе с инициативой руководства "Десны" будет 2.

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"И еще третий автобус предложил один из наших партнеров, который будет отвечать за чистоту матчей, он связан с комитетом честной игры. Эта компания предложила свою помощь в приобретении еще одного укомплектованного автобуса.

Таким образом в ближайшее время мы получим уже 3 автобуса. Значит сможем обслуживать системой VAR 6 матчей в туре", - отметил Павелко.

Президент УАФ акцентировал, что стоимость одного VAR-автобуса - до 300 000 евро.

Это машина с полным оборудованием, сертифицированным ФИФА. Оно закупается только в определенных поставщиков. Но самое главное, что на этом оборудовании арбитры должны пройти определенное количество оффлайн-тестов. Они сами должны сыграть это в офлайн-режиме, чтобы получить право выйти на поле с этой системой уже в онлайн-режиме.

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В статье: Десна (Чернигов) Андрей Павелко УПЛ VAR
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (2)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.03.2020 в 10:22
Краще б два апарата ШВЛ
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+1
0
avatar
Napoli
23.03.2020 в 10:18
В больницы деньги дайте, клоуны
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+2
0

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