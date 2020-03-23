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Для УПЛ приобретут еще 2 VAR-автобуса
Частная инициатива "Десны" и компании-партнера УПЛ. Вместе будет 3
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил о двух инициативах по увеличению количества автобусов для обслуживания системы видеоконтроля VAR в УПЛ.
По словам главного чиновника украинского футбола, клубы положительно отнеслись к VAR.
Они предложили свою помощь, чтобы закупить дополнительное оборудование ...Могу подтвердить, что это была "Десна".
Сейчас в УАФ есть 1 автобус для обслуживания VAR, а вместе с инициативой руководства "Десны" будет 2.
"И еще третий автобус предложил один из наших партнеров, который будет отвечать за чистоту матчей, он связан с комитетом честной игры. Эта компания предложила свою помощь в приобретении еще одного укомплектованного автобуса.
Таким образом в ближайшее время мы получим уже 3 автобуса. Значит сможем обслуживать системой VAR 6 матчей в туре", - отметил Павелко.
Президент УАФ акцентировал, что стоимость одного VAR-автобуса - до 300 000 евро.
Это машина с полным оборудованием, сертифицированным ФИФА. Оно закупается только в определенных поставщиков. Но самое главное, что на этом оборудовании арбитры должны пройти определенное количество оффлайн-тестов. Они сами должны сыграть это в офлайн-режиме, чтобы получить право выйти на поле с этой системой уже в онлайн-режиме.
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