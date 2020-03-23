Коноплянка слаб для Шахтера. Он никак не влияет на игру горняков

"Коноплянка провалился в "Шахтере". Это не тот Евгений, которого мы привыкли видеть", - как бы невзначай рубанул на прошлой неделе Йожеф Сабо.

У бывшего тренера "Динамо" давняя привычка говорить в лоб вещи, которые другие предпочитают смягчать или вовсе обходить стороной. Иногда он перегибает, конечно. Но в случае с вингером сборной Украины возразить Сабо нечего.

Несмотря на бурную шумиху в прессе, сопровождавшую возвращение Коноплянки в УПЛ, Евгений совершенно не впечатляет в "Шахтере". Матчи, на исход которых он повлиял, можно сосчитать на пальцах одной руки. Когда же "горняки" всерьез положились на Евгения, то это обернулось худшей серией для команды за последние пару лет.

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Вы наверняка замечали, как пошатнулись позиции "Шахтера" после возобновления чемпионата в прошлом месяце. Поражения от "Ворсклы" (0:1) и "Зари" (0:1), вымученные победы над "Десной" (1:0) и "Колосом" (4:3) - это явно не то, чего ждешь от безусловного лидера.

Все эти игры объединяет два фактора. Во-первых, Луиш Каштру применял ротацию, давая отдохнуть основным исполнителям, которые по полной выкладывались в играх Лиги Европы. Во-вторых, всякий раз, когда "Шахтер" тормозил, в старте непременно выходил Коноплянка.

Видимой пользы от него в кризисных ситуациях команда не дождалась. Победу над "Десной" принес Марлос, которому с фланга Коноплянки ассистировал вышедший на замену Тайсон. Против "Колоса" Евгений не отмечался результативными действиями и его сняли задолго до развязки. Та же история повторилась в игре с "Зарей" - Тымчик с потрохами съел некогда грозного оппонента, и того пришлось менять в середине второго тайма. И только против "Ворсклы" замены Коноплянке не было, и он отбегал все 90 минут с КПД, близким к нулевому.

И это, увы, не плохой отрезок, а полноценная тенденция, которая прослеживается у Коноплянки по ходу всего сезона.

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В текущем розыгрыше УПЛ Евгений забил трижды - "Колосу" (6:0), "Днепру-1" (4:1) и "Ворскле" с пенальти (4:0). Как легко заметить, это сплошь игры, в которых у "горняков" не возникало проблем.

Это невероятно, но единственный раз, когда Коноплянка реально помог "Шахтеру" вырвать очки, случился в его дебютной игре за клуб - против "Зари" (4:3). Евгений тогда на 89-й минуте хорошо открылся и выпилил прострел на Жуниора Мораеса. Некоторые писали, мол, это только начало, но с тех пор Коно сделал в УПЛ только один ассист за полгода.

Отсюда и второстепенная роль. Каштру, ярый приверженец ротации, дает Коноплянке игровое время, но преимущественно в проходных матчах. В обоих поединках против "Динамо" в УПЛ Евгений на поле вообще не выходил. Когда же таки вышел в кубковой игре, то это обернулось для "Шахтера" проблемами на левом крае, где Исмаили раз за разом оказывался один против Цыганкова и Кендзеры. В итоге Коноплянку пришлось менять уже в середине второго тайма - задолго до ключевых событий матча.

И это, к слову, еще одна тенденция - Евгений в "Шахтере" почти никогда не играет 90 минут. В текущей УПЛ он 11 раз выходил в старте, но лишь в пяти случаях дожидался финального свистка на поле. Остальные шесть раз Коноплянку меняли по ходу игры, всякий раз с 60-й по 70-ю минуты.

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Нетрудно догадаться, почему Каштру поставил на поток такие замены - с физикой у Евгения явно нелады. И чем серьезнее соперник, тем четче это проявляется.

Возьмем Лигу чемпионов - Коноплянка выходил в старте в играх против "Динамо" Загреб (2:2) и "Ман Сити" (1:1) - и оба раза его убирали с поля на 66-й минуте. Ни одного другого футболиста "Шахтера" в текущей ЛЧ не меняли так часто и так рано.

При этом в матче против Загреба Евгений выдал очень неплохой первый тайм и даже забил гол, местами напоминая себя прежнего. Однако, чем дольше он находился на поле, тем больше растворялся в защитных порядках хорватов, пока окончательно не исчез с поля зрения, не оставив тренерам выбора.

Чем выше уровень оппозиции, тем больше должен быть объем проделанной работы, и тут Коноплянка везде проседал. В той же игре против "Динамо" Загреб он за 66 минут совершил 1 отбор и 1 перехват, тогда как его визави Дани Ольмо - отбор, 2 перехвата, 3 выноса, 2 обводки и 2 ключевые передачи. С "Манчестер Сити" дело обстояло еще хуже: у Коно ноль успешных действий в обороне. Для контекста, у вингера "Горожан" Бернарду Силвы в той же игре 5 попыток отбора и 2 перехвата.

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Современный европейский футбол - это высочайшая интенсивность. Коноплянка спасовал перед ней в "Севилье", в "Шальке", и переезд в "Шахтер" ничего не изменил. Да и не мог, по большому счету. Чтобы решить проблему, ее нужно для начала понять. Евгений же избрал путь оправданий и поиска виновных.

"Думаете, условный Марлос смог бы заиграть в "Шальке"? Нужен тренер хотя бы. Если тренер видит стиль футбола с мячом, чтобы соперник ложился на землю и говорил: "Все, я больше не могу бегать за этим мячом". А мы получаем удовольствие, это да. А когда мы просто бегаем, когда в первую очередь физика, биться, бодаться, дисциплина... Вот это они ценят. Я не тот человек и футболист, у которого это хорошо получается", - в этих словах весь Коноплянка.

Полируя скамейки в Европе, он не заметил, что футбол давно уже не делится на техничный и физический. Все работает комплексно, и будь ты хоть трижды Неймаром, ты обязан стелиться в подкатах и закрывать свою зону, иначе победы в ЛЧ не будет. Бразилец понял посыл и в игре с "Боруссией" доказал, что умеет защищаться. А вот Коноплянка не понял ни черта.

Поэтому, собственно, и сыграл Евгений в плей-офф Лиги Европы всего 13 минут в трех матчах. Каштру готов рисковать в УПЛ, где у "Шахтера" внушительный запас очков, но только не в матчах на выбывание. Здесь играют те, в ком тренерский штаб уверен на 100%. А о Коноплянке такое сказать нельзя. До общекомандного уровня он не дотягивает ни по объему работы, ни по эффективности в атаке, ни по другим критериям. Марлос, Тайсон, Тете и даже Коваленко с Соломоном приносят куда больше пользы.

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И все бы ничего - в конце концов, "Шахтеру" нужны и резервисты тоже. Но Евгению уже 30 лет, а у него на руках трехлетний контракт с окладом в 1,7 млн евро в год. Как ни крути, это очень плохой расклад для "горняков".

Команда ведь и без того стоит на пороге больших перемен: Марлос быстро сдает, Тайсон порывается уйти, но есть и много достойной молодежи, вроде Тете, Додо и Маркоса Антонио. Вновь напоминает о себе Коваленко. Тут бы самое время заняться сменой поколений - благо, соперников в УПЛ не видно и очередному титулу почти ничего не угрожает.

Коноплянка и его большая зарплата этот процесс будут только тормозить, не давая "Шахтеру" взамен ничего, кроме веселых интервью. Поэтому от него нужно быстро избавляться и давать шанс тому же Мудрыку - если хотя бы десятая доля написанного о нем прессой правда, то он реально большой талант.

Что же касается Евгения, то ему, кажется, пора обратно в Днепр. В Европе он потерял не только годы карьеры, но и форму, и сейчас уже банально не тянет высокий уровень. Йожеф Сабо абсолютно прав: Коноплянка больше не тот игрок, которому восторженно аплодировала вся УПЛ в домайданные времена.