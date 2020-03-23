Как Шахтер переживает карантин. Палкин рассказал об идее возвращения к тренировкам

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, что все игроки, включая легионеров и наставников во главе с Луишем Каштру, находятся в Киеве

Врачи клуба находятся на связи с каждым футболистом, получают от них отчеты.

Мы контролируем ситуацию, держим руку на пульсе. Все на месте, под нашим контролем. Ситуация меняется каждый день, поэтому переезды исключены. Для нас это даже хорошо, ведь мы можем контролировать всех сразу.

Всем в команде выданны индивидуальные задания. Все занимаются дома настолько, насколько это возможно. У нас есть план Б. Когда ситуация начнет улучшаться, все пойдет на поправку, то у нас есть медленный подход к поддержке физической формы. У нас есть два поля, они делятся на 4 секции. В каждой секции будут заниматься 1-2 футболиста. Но это вопрос будущего. О нем, мне кажется, пока еще рано говорить. Но план А и Б есть.

Гендиректор "Шахтера" замечает, что ему бы хотелось, чтобы клубы доиграли чемпионат Украины.