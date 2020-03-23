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УПЛ выбирает лучшего игрока марта
Украинская Премьер-Лига путем голосования болельщиков выбирает лучшего игрока месяца.
В нем традиционно примут участие 12 номинантов.
Это победители номинации "Лучший игрок тура" (в марте: 21 тур - Максим Третьяков ("Александрия"), 22 тур - Вадим Милько ("Колос"), 23 тур - Богдан Михайличенко ("Заря"), а также футболисты, которые , по мнению нашей экспертного совета, отмечались стабильностью в течение мартовских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Александр Филиппов ("Десна"), Мораес ( "Шахтер"), Виталий Миколенко ("Динамо"), Алексей Чичиков ("Днепр-1"), Тайсон ("Шахтер").