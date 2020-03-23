Из-за туч всегда выходит солнце. Капитаны УПЛ на карантине

К мысли о том, что впервые в жизни провести какое-то время без футбола должен будет каждый украинский болельщик, за последнюю неделю все уже привыкли. Поклонники игры миллионов живут надеждами на то, что пандемия коронавируса рано или поздно отступит и все вернется в привычное русло. На это надеются и руководители клубов, тем временем пытающиеся найти алгоритм в контрактных коллизиях, возникших в связи с форс-мажором. Футболистам же после вынужденного тайм-аута в сезоне-2019/20 ничего другого не остается, как находиться на карантине, придерживаясь требований и рекомендаций медицинских работников.

Корреспондент UA-Футбол связался с капитанами и вице-капитанами клубов украинской Премьер-лиги, чтобы узнать о карантинных делах каждого из них.

Несмотря на паузу в чемпионате, один из ключевых игроков донецкого "Шахтера" и сборной Украины 29-летний Сергей Кривцов ежедневно на связи с представителями клуба.

- Провожу время дома в Киеве вместе с семьей, - делится своим распорядком дня защитник горняков. - Через специальную программу тренер по физической подготовке ежедневно скидывает футболистам разные планы тренировок. Каждое утро от него приходят отдельные упражнения, чтобы мы могли следить за своей физической формой и не выпали из рабочего графика во время карантина.

Никита Каменюка, многолетний капитан луганской "Зари", сохраняющий верность своему клубу вот уже пятнадцатый сезон (!), находится в Запорожье. В городе, ставшим местом дислокации его команды почти шесть лет назад, 34-летний защитник проводит карантин в кругу семьи.

- В это непростое время держу связь со своими родными и близкими, которые живут в других городах, - делится информацией Каменюка. - Общаемся очень тесно, в режиме "24x7" по телефону и видеосвязи. Разумеется, из-за нынешней ситуации есть чувство беспокойства и некоторой тревоги. Хотелось бы пожелать всем спокойствия, понимания, терпения, уважения и веры. Веры в светлое будущее и в самого себя. В столь непростое время призываю людей быть благоразумными, и думать не только о себе, а и об окружающих. Важно, чтобы каждый задумался о том, как в следующий раз не допустить подобного. Желаю также, чтобы никто не переживал, соблюдая всем известное с детства правило мыть руки, соблюдать гигиену. О том, когда возобновится чемпионат, я даже не думаю - такое не в моей компетенции и не в моей власти. Данный вопрос будет решаться не только на государственном уровне, а и мировым сообществом. Как бы там ни было, а я твердо знаю: из-за туч всегда выходит солнце.

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук не остается в стороне в ходе акций, связанных с глобальной проблемой в мире. Охотно откликнулся 28-летний полузащитник и на предложение корреспондента UA-Футбол поведать о его карантинных буднях.

В период карантина нахожусь дома, где и провожу все время. Даже на улицу с детьми не выходим, - рассказывает один из ключевых исполнителей динамовцев. - Что касается поддержания формы, то через день выхожу на пробежку либо в парк, либо бегаю в лесу в Конче-Заспе. Также занимаюсь и в домашних условиях. Хочется пожелать всем украинцам быть максимально ответственными. В первую очередь, нужно думать не о себе и о том, что ты не заболеешь, а заботиться о безопасности других - чтобы вирус не передался кому-то еще. Нужно ответственно относиться не только к самому себе, но и к социальным контактам. Если ты не можешь их уменьшить, то постарайся хотя бы держать всех на соответствующей дистанции.

Турнирные дела в приостановившемся чемпионате пока складываются благополучно для черниговской "Десны". Команда Александра Рябоконя занимает почетное четвертое место, в чем есть и немалая заслуга ее 35-летнего капитана Андрея Гитченко. Опытный футболист, как и его одноклубники, наверняка находится в предвкушении попадания в еврокубковую зону. Однако эти мысли временно отошли на второй план, ведь главное сейчас - уберечься от пандемии коронавируса.

- Нахожусь в Чернигове. Как и все остальные, во время карантина пребываю в кругу семьи, - говорит Гитченко. - Сидя дома, занимаюсь собой и уделяю время детям. Рад, что есть возможность общаться с женой и постоянно видеть друг друга, чего не хватало в ходе сезона. Вот и наверстываем. Что касается индивидуальных занятий, то есть возможность потренироваться дома и где-то выехать, чтобы побегать. Например, на берегу речки. Надеюсь, чтобы это трудное для человечества испытание закончилось как можно быстрее. Чтобы перестали гибнуть люди, и все возвратилось на круги своя. Чтобы все могли вернуться к своей работе, а чемпионаты во всех странах возобновились.

Не так давно Гитченко провел не один сезон бок-о-бок с полузащитником Андреем Запорожаном, который много лет является капитаном "Александрии". Этот универсальный солдат, который верой и правдой служит команде из Кировоградской области еще с позапрошлого десятилетия, вскоре после последнего из проведенных матчей (с коваливским "Колосом") отправился домой в Борисполь. Там его и "настиг" собственный день рождения - александрийскому ветерану исполнилось 37 лет.

- Все эти дни нахожусь дома, - информирует Запорожан. - Тренируюсь по индивидуальной программе, чтобы поддерживать форму. Часто общаемся по телефону с одноклубниками.

Для 30-летнего нападающего коваливского "Колоса" Александра Бондаренко, который выводил команду с капитанской повязкой в матче недельной давности с "Александрией", вынужденный тайм-аут позволил найти и позитивные моменты.

- Появилась возможность уделить внимание семье, - признается футболист. - Моему сыну недавно исполнился годик, и он понемногу начинает знакомиться с миром. Вот сегодня впервые увидел снег. Сейчас нахожусь дома в Киеве. Стараемся особо не выходить на улицу, только в редких случаях. Разумеется, тренируюсь. Возле дома есть Голосеевский лес, где у меня уже давно протоптана тропа - там я и занимаюсь. В основном это кросс, упражнения с "резиной". Наш тренер по физподготовке Константин Владленович расписал программу тренировок, так что скучать не приходится. Нужно поддерживать форму, чтобы в любой момент быть готовым к продолжению чемпионата. Правда, не ясно пока, когда возобновятся игры и тренировки. То, что сейчас происходит в мире, ужасно. Хотелось бы, чтобы ученые как можно скорее нашли вакцину от этого вируса. Когда читаешь новости и осознаешь, что все очень серьезно, то понимаешь, что нужно еще более тщательно и трепетно относиться к здоровью. Поэтому нужно обязательно самоизолироваться и следовать рекомендациям МОЗ. Болельщикам желаю терпения и, конечно же, здоровья. Уверен, скоро все образуется, и они опять смогут наслаждаться матчами любимых команд во всех топовых чемпионатах. Все будет хорошо, прорвемся!

После того, как было принято решение приостановить чемпионат на неопределенный срок, все футболисты "Днепра-1" отправились по домам. В их числе был и опытный капитан Сергей Кравченко, без которого нынешнюю днепровскую команду представить сложно. 36-летний полузащитник выполняет требования карантина в семейном кругу.

- Использую это время для прогулок с детьми и индивидуальных тренировок, - взял слово один из гвардейцев нашего футбола. - Нахожусь в Днепре и стараюсь следовать всем предписаниям: соблюдаем гигиену, в людных местах не появляемся. В соответствии с распоряжением клуба, будем сидеть дома до среды, работая по индивидуальной программе. А затем последуют дальнейшие указания.

Для еще одного ветерана украинского футбола - 34-летнего Руслана Фомина, выступающего в составе "Мариуполя" уже седьмой сезон (с перерывами), карантин не стал причиной для плохого настроения. Одевавший капитанскую повязку в заключительном перед уходом на вынужденные каникулы матче с "Днепром-1" нападающий азовцев как всегда бодр и, что называется, "на позитиве".

- Карантин провожу, как и все - в домашних условиях, - сообщил Фомин. - Нахожусь вместе с семьей в Харькове. Чтобы не растерять форму, стараюсь по возможности проводить индивидуальные занятия. Делаю это на свежем воздухе - благо, условия для этого есть. Для меня, как и для всех коллег по профессии, главное - поскорее вернуться к работе. Надеемся, что скоро так и будет. А пока всем людям желаю всего самого доброго.

Другой уроженец Харьковской области, 33-летний защитник "Львова" Сергей Борзенко, во время тайм-аута остался в столице Галичины.

- Как я провожу карантин? Нахожусь дома вместе с семьей - женой и двумя детьми, - рассказывает футболист. - Во второй половине дня - обычно в период с 15.00 до 17.00 выхожу на улицу, где делаю небольшую пробежку. Хоть и стараюсь придерживаться норм безопасности, однако при этом не забываю о том, что нужно тренироваться. Делаю это раз в день. После пробежки возвращаюсь домой, продолжая выполнять карантинные предписания. Ехать в родной Харьков на время карантина на машине не стали, решив остаться во львовской квартире. Дело в том, что старшая дочка учится во Львове, и сейчас также находится в карантинном режиме.

Один из могикан полтавской "Ворсклы", 32-летний защитник Владимир Чеснаков, охотно рассказал о том, как проводит возникшую паузу в чемпионате.

- Вскоре после нашего последнего матча мы узнали, что УАФ приняла решение приостановить чемпионат на неопределенное время, - говорит капитан "бело-зеленых". - После этого было проведено собрание команды, на котором мы получили указания от врача и тренерского штаба на время карантина. Во время вынужденного перерыва нахожусь вместе с семьей дома в Полтаве. Соблюдаем все меры предосторожности, стараемся не выходить на улицу без особой необходимости.

Многолетний капитан донецкого "Олимпика" Дмитрий Гришко карантинный тайм-аут в чемпионате проводит в Киеве - городе, ставшим временным пристанищем для его команды. Все мысли 34-летнего защитника ныне связаны с мерами безопасности.

- Последние три дня нахожусь постоянно дома и даже не пытаюсь куда-либо выходить, - уверенно заявил один из старожилов "олимпийцев". - К счастью, в случае острой необходимости - такой, как купить продукты, это можно сделать во дворе. Там есть несколько маленьких магазинов, в которых мало людей. После того, как на минувшей неделе вступил в силу запрет на посещение детских и маленьких футбольных площадок, мы перешли на режим жесткого карантина. А до этого с нашими ребятами и теми, кто не уехал из Киева, собирались, чтобы побегать в футбол. Нас было достаточно, чтобы получить какую-то нагрузку - ведь выполнять для поддержания формы во время карантина в любом случае что-то нужно. Скоро планируем поехать семьей к отцу, который живет в небольшом селе под Одессой. Там очень маленькое население, так что будет возможность изолироваться.

Пользуясь случаем, хотелось бы пожелать всем украинцам беречь свое здоровье и с максимальной ответственностью обращать внимание на все советы и рекомендации, которые нам дают компетентные специалисты. Эти люди являются настоящими профессионалами, и говорят не просто так, а с целью заботы о нашем здоровье. Нужно придерживаться гигиены, меньше посещать людные места, а без острой необходимости стараться не выходить на улицу. В столь непростое время необходимо больше находиться дома в кругу родных и близких. От ближайшего будущего я жду только одного: чтобы все были здоровы и каждый житель Украины как можно меньше ощутил коварство коронавируса. Ведь глядя на то, что происходит с пандемией в других странах, невольно испытываешь чувство тревоги. В такое время меньше всего думаешь о футболе. Все, что с ним связано, будет зависеть лишь от того, как пройдет пандемия и какое решение будет принято нашими футбольными руководителями. Сначала мы ждали 17 марта, теперь ждем 3 апреля. Потом, я думаю, снова придется ждать. Футбол не стоит во главе угла, главное - здоровье и жизнь наших людей. Раньше, как и сейчас, мы желали мирного неба над головой. А теперь еще и здоровья.

После того, как капитанская чехарда в минувшем сезоне в львовских "Карпатах" завершилась, в нынешнем повязку на рукаве неизменно носит Дмитрий Клец. Именно к этому 23-летнему полузащитнику и обратился корреспондент UA-Футбол по истечении первой недели вынужденных каникул. Тот был немногословен.

- Сижу дома, - отчеканил капитан "зелено-белых". - Нахожусь вместе с семьей в Ровно. Тренируюсь ли индивидуально? Ну, конечно!

Хочется пожелать, чтобы все рулевые команд УПЛ, как и их коллеги по ремеслу из всех лиг, смогли поскорее пройти это сложное испытание без потерь для здоровья и вернуться на футбольное поле.