Смалийчук о Шахтере: Если у агента 8 игроков в клубе, то он его контролирует. Палкин это понимает

Экс-менеджер "Карпат" и футбольный бизнесмен Олег Смалийчук прокомментировал свои обвинения в адрес гендиректора "Шахтера" Сергея Палкина о подыгрывании агенту Вадиму Шаблию.

Смалийчук посоветовал зайти в Transfermarkt и посмотреть, сколько игроков у одного агента в одном клубе. Так, в Шаблия в "Шахтере" не менее 8 игроков.

Найдите мне хотя бы один клуб из Лиги чемпионов, в котором есть 8 футболистов от одного агента. Ибо кто такой агент? Это отец футболистов! Если у меня 8 игроков в одном клубе, я могу менять тренеров, как перчатки: позвонил футболистам и сказал, как сыграть. Я контролирую клуб, когда у меня 8 футболистов.

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