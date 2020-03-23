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Смалийчук о Шахтере: Если у агента 8 игроков в клубе, то он его контролирует. Палкин это понимает

Премьер-лига
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О не до конца понятной футбольному миру системе донецкого клуба

Смалийчук о Шахтере: Если у агента 8 игроков в клубе, то он его контролирует. Палкин это понимает
Новина українською

Экс-менеджер "Карпат" и футбольный бизнесмен Олег Смалийчук прокомментировал свои обвинения в адрес гендиректора "Шахтера" Сергея Палкина о подыгрывании агенту Вадиму Шаблию.

Смалийчук посоветовал зайти в Transfermarkt и посмотреть, сколько игроков у одного агента в одном клубе. Так, в Шаблия в "Шахтере" не менее 8 игроков.

Найдите мне хотя бы один клуб из Лиги чемпионов, в котором есть 8 футболистов от одного агента. Ибо кто такой агент? Это отец футболистов!

Если у меня 8 игроков в одном клубе, я могу менять тренеров, как перчатки: позвонил футболистам и сказал, как сыграть. Я контролирую клуб, когда у меня 8 футболистов.

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Палкин настолько глуп, чтобы этого не понимать? Нет. Тогда возникает следующий вопрос: почему он это позволил?

Меня европейские менеджеры спрашивают: "Олег, скажи честно, "Шахтер" - "агентский клуб"?

Вот меня интересует условный Карраскаль в "Ривер-Плейт". Я захожу на страницу и смотрю, кто является его агентом. Но вижу, что кроме Карраскаля у этого же агента еще 8-10 человек! Конечно, в любого человека закрадываются сомнения. А в Европе это пахнет дурно.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Вадим Шаблий агент Олег Смалийчук
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