Павелко: У нас в приоритете - это закончить чемпионат

Глава УАФ Андрей Павелко рассказал о ситуации с пандемией коронавируса и приостановкой соревнований в Украине.

- Мы держим связь с каждым клубом. Сегодня этот вопрос касается руководства УПЛ, ПФЛ и украинского профсоюза футболистов, поскольку с такой проблемой мы встречаемся впервые.

Юристы определяют коронавирус ситуацией, которая не является форс-мажором, но последствия COVID-19 могут быть признаны таковыми в будущем.

Сегодня это касается не только футбола. Мы видим, что государство, парламент следит за ситуацией вокруг бизнеса, поскольку пандемия больно ударит по экономике страны. Многие страны Европы отменяют налоги, идут на облегчение бизнеса. Это крайне важно.

- Какими сроками оперирует УЕФА? Какие есть рабочие варианты полноценного завершения внутренних чемпионатов?

- Есть рабочая группа, которая будет отслеживать ситуацию вокруг коронавируса. Будут приняты два, три, четыре варианта, в которые входят и полное окончание европейских турниров – Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Сегодня невозможно давать прогнозы – это сегодня самое неблагодарное занятие. УЕФА стремится доиграть чемпионаты. Для этого и перенесли Евро.

- Какая судьба товарищеских матчей сборной Украины, которые были запланированы на май и июнь?

- Прогнозы делать очень сложно. УЕФА перенес мартовские матчи на июнь, а особенно плей-офф отбора Лиги Наций, где есть и наши соперники в товарищеских матчах. Если откроются эти даты - будем вести по ним переговоры.

У нас в приоритете - это закончить чемпионат. Если мы увидим, что есть узкое окно, где мы можем доиграть чемпионат, то у нас это в безусловном приоритете.