Буяльский: Чемпионат нужно обязательно доиграть

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский рассказал, как проводит время на карантине, и поделился мыслями о дальнейшей борьбе в чемпионате.

- В Украине карантин, в УПЛ пауза. Чем занимаетесь в это время, как поддерживаете форму, общаетесь с коллегами по команде?

- Нахожусь дома, провожу время с семьей, также с тренером работаю индивидуально. Рядом с домом есть небольшая площадка, там и занимаюсь. У каждого есть индивидуальная программа, которую мы выполняем по мере своих возможностей - так день и проходит.

С ребятами связь поддерживаю постоянно, общаемся через смс и мессенджеры. Также общаюсь с врачами и персоналом клуба. А вот лично стараюсь контактировать с людьми как можно меньше.

- Виталий, несмотря на ситуацию в мире с коронавирусом, в соседней Беларуси решили начать чемпионат. Понимаем, что такое решение принимают не игроки, но все, как рациональным оно было на ваш взгляд?

- Мне сложно судить, поскольку я нахожусь не в Беларуси. У них есть свои руководители, которые решают такие вопросы. Мы не знаем, какая у них эпидемиологическая ситуация, возможно, она позволяет проводить футбольные матчи. Это решается в индивидуальном порядке для каждой страны.

У нас приняли другое решение: остановить чемпионат - так же, как и во всем мире, значит, наверное, это правильно, поскольку здоровье важнее футбола, работы и развлечения.

- Сейчас рассматривается несколько сценариев возможного продолжения чемпионата после карантина, если он не затянется до лета. Но при этом возможен и вариант, что могут принять решение о фиксации результатов состоянию на 23 тур...

- Считаю, чемпионат нужно обязательно доиграть. Так как на год перенесли Евро 2020, поэтому времени для этого будет достаточно. Тогда каждый клуб сможет с чистой и спокойной душой идти в отпуск и готовиться к следующему сезону. Доиграть необходимо, пусть даже в сжатые сроки, проводя по два матча в неделю.

В Англии так играют - и все нормально, ничего страшного в этом нет. Мы не играем в еврокубках, поэтому перелетов по Европе не будет, словом, никаких проблем. Еще раз подчеркну, что доигрывать нужно в любом случае, иначе и тот, кто выигрывает, не будет чувствовать вкус победы, и тот, кто окажется в зоне вылета, будут считать это несправедливым, поскольку играть осталось еще много матчей.