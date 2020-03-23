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Коваленко: Общими усилиями обязательно победим этот недуг, а потом вернемся в футбол
Хавбек Шахтера уже соскучился по футболу
Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко рассказал, как проводит время на карантине.
– Виктор, чем занимаешься в период изоляции?
– Если честно, уже хочется побыстрее вернуться к тренировкам. Но в данной ситуации мы не в силах что-либо изменить. Смотрю фильмы, сериалы, играю в компьютерные игры.
– Как поддерживаешь форму?
– Нам тренеры подготовили план занятий в домашних условиях, поэтому выполняю специальные упражнения, чтобы держать тело в тонусе.
– Как защищаешь себя и близких во время эпидемии коронавируса?
– Главные правила: не появляться без надобности в людных местах, почаще мыть руки, соблюдать нормы личной гигиены, повышать иммунитет (правильным питанием, спортом, витаминами) и заботиться о своем здоровье.
– Что порекомендуешь болельщикам в это непростое время?
– Не падайте духом! Мы должны соблюдать все меры предосторожности. Общими усилиями обязательно победим этот недуг, а потом вернемся в футбол.