  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Коваленко: Общими усилиями обязательно победим этот недуг, а потом вернемся в футбол
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коваленко: Общими усилиями обязательно победим этот недуг, а потом вернемся в футбол

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек Шахтера уже соскучился по футболу

Коваленко: Общими усилиями обязательно победим этот недуг, а потом вернемся в футбол
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко рассказал, как проводит время на карантине.

– Виктор, чем занимаешься в период изоляции?

– Если честно, уже хочется побыстрее вернуться к тренировкам. Но в данной ситуации мы не в силах что-либо изменить. Смотрю фильмы, сериалы, играю в компьютерные игры.

– Как поддерживаешь форму?

– Нам тренеры подготовили план занятий в домашних условиях, поэтому выполняю специальные упражнения, чтобы держать тело в тонусе.

– Как защищаешь себя и близких во время эпидемии коронавируса?

– Главные правила: не появляться без надобности в людных местах, почаще мыть руки, соблюдать нормы личной гигиены, повышать иммунитет (правильным питанием, спортом, витаминами) и заботиться о своем здоровье.

– Что порекомендуешь болельщикам в это непростое время?

– Не падайте духом! Мы должны соблюдать все меры предосторожности. Общими усилиями обязательно победим этот недуг, а потом вернемся в футбол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
миг-25 (киев)
23.03.2020 в 19:49
Лучше бы донбасяк побыстрее свалил вместе с ФК Бомж из Киева -в родной Бамбасс Украине будет легче
Ответить
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.03.2020 в 19:51
Ещё и Бубочку твоего туда же
Ответить
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.03.2020 в 19:38
Не палате духом , поручик Голицын...,(((. Что , тяжело на карантине? Помог бы лучше чем-то, голден бой. Зарплата небось не как у медиков к которым первым прибежище за счёт своего статуса... Молчали бы лучше, звёзды блъ... Брали бы примеры с Левандовски, Киммиха, Горецки....
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...