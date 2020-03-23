Премьер-лига
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Михайличенко и еще 3 претендента. УПЛ выбирает лучшего тренера марта
Проголосовать может каждый желающий
Украинская Премьер-Лига путем голосования болельщиков выбирает лучшего тренера месяца.
В нем традиционно примут участие 4 номинанта.
На звание лучшего тренера марта претендуют Владимир Шаран ("Александрия"), Александр Рябоконь ("Десна"), Виктор Скрипник ("Заря"), а также наставник "Динамо" Алексей Михайличенко.
Проголосовать может каждый желающий (в том числе и за лучшего игрока) на официальном сайте Лиги.
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