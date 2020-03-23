Буяльский: На третье место мы попали случайно - это все прекрасно видели

Хавбек "Динамо" Виктор Буяльский рассказал о первой части нынешнего сезона, по итогам которой киевляне находятся сейчас на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ.

"На мой взгляд, это просто стечение обстоятельств, а клуб, футболисты и тренерский штаб оказались заложниками ситуации. Но, думаю, в ближайшее время все наладится, ведь на третье место мы попали случайно - это все прекрасно видели.

В некоторых играх нам не везло, в некоторых - VAR сработал не в нашу пользу. Когда этой системы не было, наши голы не хасчитывали, говорили, мол, вот введут VAR - будет все нормально. Теперь ввели - и у нас по несколько удалений в каждом матче не понятно, за что. Это неправильно, нужно различать игровые моменты, когда можно давать играть, независимо от того, по инерции нога пошла или нет. Если первым касанием сыграл в мяч - нужно продолжать играть. А у нас трактуют такие моменты, как риск нанесения травмы. Хочется спросить: так что, игроку нужно было убирать ногу, чтобы нам гол забили? Что бы он потом тренеру сказал?

Вспомните момент в матче "Ливерпуль" - "Наполи", когда ван Дейк нанес травму игроку соперника, которого в результате заменили, а Ван Дейку даже предупреждения не показали, поскольку он первым касанием сыграл в мяч и только потом по инерции - в ногу . А у нас это удаление. Так что повторюсь: наше третье место - это стечение обстоятельств. Уверен, время все расставит на свои места", - сказал Буяльский.