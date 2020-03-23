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Бущан: Гречка? Купил обязательно!

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(1 голосов)

Кипер киевлян рассказал, чем занимается на карантине

Бущан: Гречка? Купил обязательно!
Новина українською

Вратарь "Динамо" Георгий Бущан рассказал о том, как проводит время и поддерживает форму, в период карантина.

- Особо ничем важным не занимаюсь. Когда ситуация с коронавирусом была еще не такой критической, и ограничений было меньше, вместе с футбольным агентом Иваном Пироженко и другими ребятами выезжали в лес тренироваться, поддерживать форму. А теперь сижу дома, закупил продукты, сделал запасы – и соблюдаю правила карантина. Гречка? Купил обязательно! Приобрел все, кроме туалетной бумаги (смеется). Готовить мне помогает девушка, у нее получается вкусно, мне нравится.

Сейчас, когда увеличилось количество свободного времени, стараюсь побольше общаться с родными, друзьями. С дочкой связываемся по Face Time, она недавно приболела, но сейчас, к счастью, уже все хорошо, она находится дома. Регулярно выхожу на связь с родителями и сестрой, которые находятся в Одессе, они также соблюдают карантин, списываемся и созваниваемся с ними каждый день. Я их тоже предупредил, чтобы они сделали небольшие запасы. Также моя телефонная книжка активно работает – обзваниваю всех своих друзей, чтобы что-то обсудить, высказать свое мнение и послушать их. Хороший повод поговорить с теми, с кем давно не общался и возобновить давно не используемые контакты.

- А каким увлечениям уделяете больше всего внимания?

- Хотел бы поехать на рыбалку, но не смогу этого сделать, поскольку для этого нужно быть в Одессе, а границы городов сейчас закрыты, так что поехать домой не рискнул. Есть достаточно времени, чтобы посмотреть различные фильмы и сериалы, а также дочитать книги, которые не были дочитаны ранее. Сразу скажу, что в Counter-Strike я не играю! Занимаюсь саморазвитием и самостоятельными тренировками, поскольку наш карантин продлили еще на неделю – до 29-го марта. Когда было теплее, выходили на прогулку в парк, где поменьше людей. Порой встречали знакомых, но близко их к себе не подпускали – соблюдали дистанцию. А сейчас, когда похолодало, в основном, находимся дома.

Домашних животных у меня нет, но в последнее время задумался о том, чтобы завести питомца. Раньше у меня был кот по кличке Буффон, но я подарил его дочке, она его воспитывает (улыбается). А когда ситуация позволит, планирую завести собаку. О породе расскажу, когда она появится, и покажу вам ее.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев) коронавирус
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.03.2020 в 19:43
Купил бы лучше не гречку , а хотя бы респираторы от 100 гр за штуку для больниц и населения, или зарплату на время карантина урезали?(((
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