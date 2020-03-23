Буряк: Это не дело, когда молодой футболист играет 10 матчей и уезжает отдыхать на Мальдивы

Бывший игрок и тренер киевского "Динамо" Леонид Буряк высказал свое мнение, почему упал уровень чемпионата УПЛ.

"Уровень чемпионата сильно упал. Еще недавно было порядка десяти клубов, которые могли отобрать очки и у "Шахтера", и у "Динамо". Сюда входили и "Металлист", и "Днепр", и "Кривбасс". Эти клубы обанкротились, остались "Динамо" и "Шахтер". Еще одна причина снижения уровня чемпионата Украины - небольшое количество игр. В первом круге чемпионата сейчас играют чуть больше 20 матчей, что очень мало для молодых футболистов. А в мое время за первую половину сезона играли до 40-50 матчей в разных турнирах.

В Англии - почти не тренируются - коврик расстелили, гимнастику сделали, а форму набирают благодаря играм и все получают удовольствие от этого зрелища. Это не дело, когда молодой футболист 20-ти лет играет 10 матчей и уезжает отдыхать на Мальдивы. Раньше и условия для футбола были в хуже - поля были не в идеальном состоянии - играли и со снегом на газоне без подогрева. На поля накрывали камышовые мешки для его подготовки - это был титанический труд.

Сейчас мало конкурентоспособных команд. Это нонсенс - в Одессе прекрасная инфраструктура, стадион и нет команды. 12 команд для Украины это очень мало. Да, чуть-чуть подтянулись "Заря", "Десна", "Александрия". В итоге всего 5 команд, а нужно еще столько же. И мы не знаем, что с ними завтра будет. Они все зависимы от одного человека. Если у клуба есть инфраструктура, банковские гарантии, что клуб готов платить деньги, тогда у нас не будет таких проблем, как сейчас. Я работал на должности спортивного директора и знаю, что не каждый футболист поедет в Украину", - сказал Буряк.