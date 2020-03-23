  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Буряк: Это не дело, когда молодой футболист играет 10 матчей и уезжает отдыхать на Мальдивы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буряк: Это не дело, когда молодой футболист играет 10 матчей и уезжает отдыхать на Мальдивы

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалист считает, что в УПЛ слабая нагрузка

Буряк: Это не дело, когда молодой футболист играет 10 матчей и уезжает отдыхать на Мальдивы
Новина українською

Бывший игрок и тренер киевского "Динамо" Леонид Буряк высказал свое мнение, почему упал уровень чемпионата УПЛ.

"Уровень чемпионата сильно упал. Еще недавно было порядка десяти клубов, которые могли отобрать очки и у "Шахтера", и у "Динамо". Сюда входили и "Металлист", и "Днепр", и "Кривбасс". Эти клубы обанкротились, остались "Динамо" и "Шахтер". Еще одна причина снижения уровня чемпионата Украины - небольшое количество игр. В первом круге чемпионата сейчас играют чуть больше 20 матчей, что очень мало для молодых футболистов. А в мое время за первую половину сезона играли до 40-50 матчей в разных турнирах.

В Англии - почти не тренируются - коврик расстелили, гимнастику сделали, а форму набирают благодаря играм и все получают удовольствие от этого зрелища. Это не дело, когда молодой футболист 20-ти лет играет 10 матчей и уезжает отдыхать на Мальдивы. Раньше и условия для футбола были в хуже - поля были не в идеальном состоянии - играли и со снегом на газоне без подогрева. На поля накрывали камышовые мешки для его подготовки - это был титанический труд.

Сейчас мало конкурентоспособных команд. Это нонсенс - в Одессе прекрасная инфраструктура, стадион и нет команды. 12 команд для Украины это очень мало. Да, чуть-чуть подтянулись "Заря", "Десна", "Александрия". В итоге всего 5 команд, а нужно еще столько же. И мы не знаем, что с ними завтра будет. Они все зависимы от одного человека. Если у клуба есть инфраструктура, банковские гарантии, что клуб готов платить деньги, тогда у нас не будет таких проблем, как сейчас. Я работал на должности спортивного директора и знаю, что не каждый футболист поедет в Украину", - сказал Буряк.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леонид Буряк Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...