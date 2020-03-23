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Фанатскому движению Динамо исполнилось 40 лет
40 лет назад болельщики киевлян "пробили" выезд в Москву
23 марта 2020 года – юбилейная дата для активных болельщиков "Динамо". Как сообщает фанатская группировка WBC, сегодня исполняется 40 лет фанатскому движению киевского клуба.
"Ровно 40 лет назад в Москве (в оригинале с маленькой буквы) Состоялся хоккейный поединок "Спартак" (в оригинале с маленькой буквы) - "Сокол", на который отправились 13 фанатов из Киева. И именно этот день принято считать точкой отсчета киевского фанатизма. Поколение за поколением бело-синие фанаты держат высокую планку и наводят страх на врагов. Поздравляем каждого, кто вкладывал и вкладывает свои силы, время и здоровье в поддержку "Динамо Киев". Сегодня наш праздник!
Конечно же, мы планировали определенные мероприятия по празднованию юбилея, но из-за ситуации в мире все они перенесены на неопределенный срок. Сегодня же просим всех оставаться дома", - говорится в сообщении WBC.
Сьогодні, 23 березня, виповнюється 40 років фанатському руху Динамо Київ! Рівно 40 років тому у москві відбувся хокейний поєдинок спартак - Сокіл, на який відправились 13 фанатів з Києва. І саме цей день прийнято вважати точкою відліку київського фанатизму. Покоління за поколінням біло-сині фанати тримають високу планку і наводять страх на ворогів. Вітаємо кожного, хто вкладав і вкладає свої сили, час та здоров'я у підтримку Динамо Київ. Сьогодні наше свято! Звичайно ж, ми планували певні заходи зі святкування ювілею, але через ситуацію в світі всі вони перенесені на невизначений термін. Сьогодні ж просимо усіх залишатись вдома і розповісти свою історію: яким же чином ви стали частиною фанатського руху Динамо. Додавайте хештег #40РоківДвіжу і публікуйте у себе в соцмережах! Ми з тобою завжди, наш славетний клуб! Тільки уперед, тільки до зірок, тільки Динамо! #wbc_kyiv