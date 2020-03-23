Фанатскому движению Динамо исполнилось 40 лет

23 марта 2020 года – юбилейная дата для активных болельщиков "Динамо". Как сообщает фанатская группировка WBC, сегодня исполняется 40 лет фанатскому движению киевского клуба.

"Ровно 40 лет назад в Москве (в оригинале с маленькой буквы) Состоялся хоккейный поединок "Спартак" (в оригинале с маленькой буквы) - "Сокол", на который отправились 13 фанатов из Киева. И именно этот день принято считать точкой отсчета киевского фанатизма. Поколение за поколением бело-синие фанаты держат высокую планку и наводят страх на врагов. Поздравляем каждого, кто вкладывал и вкладывает свои силы, время и здоровье в поддержку "Динамо Киев". Сегодня наш праздник!

Конечно же, мы планировали определенные мероприятия по празднованию юбилея, но из-за ситуации в мире все они перенесены на неопределенный срок. Сегодня же просим всех оставаться дома", - говорится в сообщении WBC.