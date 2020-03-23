Генинсон: Скорее всего, некоторые клубы не получат зарплаты за те месяцы, в которые они не играют

Экс-президент УПЛ Владимир Генинсон рассказал о том, как пандемия коронавируса и приостановка соревнований могут отразиться на украинских клубах.

"Футбол – зеркало нашей жизни. Точно так же можно спросить, будут ли увольнения в банках, будут ли выплачиваться зарплаты вовремя. Каждый собственник клуба содержит его. Пока у собственников клубов есть за душой деньги, они содержат этот клуб. После этого наступает момент, когда нужно договариваться. Если футбольный клуб – одна семья, они идут на какие-то компенсации.

Скорее всего, некоторые клубы не получат зарплаты за те месяцы, в которые они не играют. Если мы хотим продлить чемпионат, то каждый должен пойти на уступки: как руководство, так и футболисты. Не получится так, что это одностороннее движение. Чемпионат не проводится, а людям нужны хлеб и зрелище. Но в это во всей жизни, не только в футболе", - сказал Генинсон.