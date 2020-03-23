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Генинсон: Скорее всего, некоторые клубы не получат зарплаты за те месяцы, в которые они не играют

Премьер-лига
(1 голосов)

Как кризис отразится на украинских клубах

Генинсон: Скорее всего, некоторые клубы не получат зарплаты за те месяцы, в которые они не играют
Новина українською

Экс-президент УПЛ Владимир Генинсон рассказал о том, как пандемия коронавируса и приостановка соревнований могут отразиться на украинских клубах.

"Футбол – зеркало нашей жизни. Точно так же можно спросить, будут ли увольнения в банках, будут ли выплачиваться зарплаты вовремя. Каждый собственник клуба содержит его. Пока у собственников клубов есть за душой деньги, они содержат этот клуб. После этого наступает момент, когда нужно договариваться. Если футбольный клуб – одна семья, они идут на какие-то компенсации.

Скорее всего, некоторые клубы не получат зарплаты за те месяцы, в которые они не играют. Если мы хотим продлить чемпионат, то каждый должен пойти на уступки: как руководство, так и футболисты. Не получится так, что это одностороннее движение. Чемпионат не проводится, а людям нужны хлеб и зрелище. Но в это во всей жизни, не только в футболе", - сказал Генинсон.

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В статье: Украинская Премьер-лига Владимир Генинсон
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Источник:
ТК Футбол

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