Сейвы киперов УПЛ: Юрчук спасал больше всех, Пятов и Бущан - вне первой пятерки

После 23-х туров УПЛ наметились свои лидеры среди голкиперов команд по числу осуществленных сейвов.

Рейтинг, составленный на основе данных Wyscout, возглавляет Валерий Юрчук из "Днепра-1". 29-летний кипер в 16 матчах осуществил 75 сейвов.

На второй строчке находится Евгений Волынец из "Колоса". В его активе 70 сейвов в 16 матчах. Интересно, что именно команда из Ковалевки, несмотря на проход в верхнюю шестерку, имеет к настоящему моменту наибольшее количество пропущенных мячей в пассиве – 43.

Ну а представители грандов, "Шахтера" и "Динамо", что неудивительно, не пребывают на лидирующих позициях, так как по воротам "оранжево-черных" и "бело-синих" соперники по УПЛ бьют не так часто.