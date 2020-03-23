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Сейвы киперов УПЛ: Юрчук спасал больше всех, Пятов и Бущан - вне первой пятерки

Премьер-лига
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Что неудивительно

Сейвы киперов УПЛ: Юрчук спасал больше всех, Пятов и Бущан - вне первой пятерки
Новина українською

После 23-х туров УПЛ наметились свои лидеры среди голкиперов команд по числу осуществленных сейвов.

Рейтинг, составленный на основе данных Wyscout, возглавляет Валерий Юрчук из "Днепра-1". 29-летний кипер в 16 матчах осуществил 75 сейвов.

На второй строчке находится Евгений Волынец из "Колоса". В его активе 70 сейвов в 16 матчах. Интересно, что именно команда из Ковалевки, несмотря на проход в верхнюю шестерку, имеет к настоящему моменту наибольшее количество пропущенных мячей в пассиве – 43.

Ну а представители грандов, "Шахтера" и "Динамо", что неудивительно, не пребывают на лидирующих позициях, так как по воротам "оранжево-черных" и "бело-синих" соперники по УПЛ бьют не так часто.

Сейвы киперов УПЛ: Юрчук спасал больше всех, Пятов и Бущан - вне первой пятерки - изображение 1
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В статье: Андрей Пятов ФК Мариуполь Заря (Луганск) Юрий Панькив Евгений Паст ФК Львов Никита Шевченко Георгий Бущан Десна (Чернигов) Богдан Сарнавский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Роман Пидкивка Карпаты (Львов) Евгений Волынец Евгений Гальчук Колос (Ковалевка) Валерий Юрчук СК Днепр-1
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Источник:
sport.ua

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