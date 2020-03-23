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Бойчук: У карпат были и есть финансовые проблемы, и это чувствуется на поле

Премьер-лига
(1 голосов)

Кризис продолжается

Бойчук: У карпат были и есть финансовые проблемы, и это чувствуется на поле
Новина українською

Молдавский форвард "Карпат" Александру Бойчук рассказал о финансовом положении дел в львовском клубе.

- "Карпаты" сейчас не в лучшей ситуации, занимая последнее место в группе, которая пытается избежать вылета. За весь сезон команда одержала всего две победы. В чем причина таких результатов?

- Я думаю, что подобные результаты стали следствием отсутствия мотивации со стороны руководства клуба. У нас были и есть финансовые проблемы, из-за которых появляются проблемы и в самой команде - это чувствуется на поле. Надеюсь, мы все же сумеем спасти этот клуб от вылета и продолжить выступление в высшей лиге.

- На сколько у тебя подписан с ними контракт? Готов в случае неуспеха покинуть клуб?

- Контракт я подписал на два года, хотя если сохранить прописку в чемпионате не получится, и финансовая ситуация не улучшится, мне придется задуматься и возможном уходе.

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В статье: Карпаты (Львов) Александру Бойчук
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Источник:
moldfootball.com

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