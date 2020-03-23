Бойчук: У карпат были и есть финансовые проблемы, и это чувствуется на поле

Молдавский форвард "Карпат" Александру Бойчук рассказал о финансовом положении дел в львовском клубе.

- "Карпаты" сейчас не в лучшей ситуации, занимая последнее место в группе, которая пытается избежать вылета. За весь сезон команда одержала всего две победы. В чем причина таких результатов?

- Я думаю, что подобные результаты стали следствием отсутствия мотивации со стороны руководства клуба. У нас были и есть финансовые проблемы, из-за которых появляются проблемы и в самой команде - это чувствуется на поле. Надеюсь, мы все же сумеем спасти этот клуб от вылета и продолжить выступление в высшей лиге.

- На сколько у тебя подписан с ними контракт? Готов в случае неуспеха покинуть клуб?

- Контракт я подписал на два года, хотя если сохранить прописку в чемпионате не получится, и финансовая ситуация не улучшится, мне придется задуматься и возможном уходе.