Никита Шевченко: Думайте не только о себе. Вас может и не зацепить, но при этом, вы можете кого-то заразить

Голкипер "Зари" Никита Шевченко рассказал о периоде восстановления после травмы и правилах поведения во время карантина.

- Никита, прежде всего хотели спросить о твоём здоровье?

- Спасибо большое, что не забываете. Всё у меня хорошо. Сижу дома. Стараюсь выходить поменьше. Здоровье моё в порядке. Иду на поправку после травмы. Пока что занимаюсь в домашних условиях. Надеюсь, что поправлюсь очень скоро. Значительный прогресс уже есть.

- Как сохранять бодрость духа и хорошее настроение в этот непростой период?

- Вот знаете, не знаю, как точно ответить на этот вопрос. Просто думать о хорошем и радоваться жизни. Всё будет хорошо.

- Как ты сейчас поддерживаешь форму в период восстановления?

- У меня есть специальная программа, которую написали медики. Дома выполняю комплекс упражнений. Закупился инвентарём по полной программе (улыбается).

- Как защищаешь себя и близких во время пандемии коронавируса?

- Как минимум, сидим дома. По возможности, ездим только за продуктами при этом, одевая маски и перчатки вне дома. Плюс, купили антисептики.

- Что порекомендуешь болельщикам "Зари" в это непростое время?

- Всем советую тоже переждать это непростое время. Не думайте только о себе. Вас может и не зацепить, но при этом, вы можете кого-то заразить. По возможности, оставайтесь дома.