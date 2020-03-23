Пандемия коронавируса не повлияет на сроки дисквалификации Беседина - юрист

Спортивный юрист Юрий Юрченко заявил о том, что пандемия коронавируса и приостановка футбольных соревнований не повлияет на сроки дисквалификации форварда "Динамо" Артема Беседина.

"Документы об антидопинговом законодательстве не предусматривают исключений относительно подсчета сроков дисквалификации в зависимости от обстоятельств непреодолимой силы, которые сейчас имеют место не только в Украине, но почти по всему миру. Поэтому эта ситуация Артему сыграет на пользу, как бы это не прозвучало.

Срок наказания накладывается на календарный период, а не на период соревнований, то есть остановка или перенос соревнований не останавливает течение срока отбывания дисквалификации.

В этот период простоя для трудовых отношений, что по сути является форс-мажором для организаторов соревнований, который не позволяет продолжать футбольные соревнования, есть основания полагать, что этот срок должен засчитываться ему в общий срок дисквалификации.

Контракт Беседина с клубом действует, он его выполняет. Он не разрывал контракт, не является игроком без клуба, не заявленным ни в одном турнире. Это отличается от дисквалификации в случае расторжения футболистом контракта без уважительных причин (незаконно), когда бан только начинает действовать с даты нового контракта, независимо от того, когда бы он не был заключен. Хоть через год-два или пять.

Артем находится на контракте в расположении своего клуба и национальной федерации, а они и так не играют – это дополнительные обстоятельства, которые на сроках дисквалификации Артема не должны отражаться. Он действительно имеет все шансы едва не весь срок отбыть за время карантинных ограничений, которые повлияли на весь мировой спорт", – сказал Юрченко.

Напомним, что Беседин был дисквалифицирован за употребление запрещенных веществ до 19 декабря 2020 года.