Фомин: Даже во время карантина нельзя лежать на диване

Нападающий "Мариуполя" Руслан Фомин рассказал о том, чем он занимается на карантине, а также оценил последние результаты команды.

— Руслан, стала ли для вас неожиданной новость о том, что чемпионат Украины будет приостановлен из-за пандемии коронавируса?

— Нет, потому что мы все следили за новостями и уже знали, что ранее были отменены матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, начали отменять матчи сборных. Поэтому мы понимали, что наш матч с "Днепром-1" уже будет последним перед карантином.

— На какой срок в "Мариуполе" объявили карантин?

— Сейчас провожу время с семьей. Нам сказали, что команда соберется вместе 26 марта. В каком формате будем поддерживать форму и тренироваться, решит наш медицинский штаб и главный тренер.

— В дни карантина можно отдохнуть и от футбола…

— Есть возможность уделить время семье, ребенку. Про кроссы тоже не забываю. Всегда нужно быть в тонусе, потому что даже во время карантина лежать на диване нельзя. Конечно, плохо, что нет футбола, не могу свою жизнь представить без этой игры. Когда нет футбола, нет эмоций, и без него тяжело, и футболистам, и болельщикам.

— В последней игре с "Днепром-1" вы впервые весной отыграли полный матч. Набрали как раз форму?

— Да, вдвойне обидно, что чемпионат ушел на перерыв. Как раз почувствовал игру, забыл о всех травмах. Надеемся, что долго этот карантин не продлится и футбол как можно быстрее вернется. Хотя по новостям видим, что в Англии чемпионат раньше конца апреля не начнется. Сейчас главное и важнее, чтобы все были здоровы и вирус быстрее перестал беспокоить нашу землю.

— Как оцениваете последние результаты "Мариуполя" после зимних сборов?

— Мы сыграли неудачно, рассчитывали на большее и хотели попасть в шестерку. Не получилось. Наверное, где-то не справились с эмоциями, чуть сами виноваты. Судьи нас тоже "пощипали", когда играли решающий матч с днепрянами за первую шестерку. Поддались где-то на провокации и поплатились.

— Выход в полуфинал Кубка скрасил эти неудачи?

— Да, надеемся, что в Кубке как раз сможем загладить свою вину перед болельщиками. Мы вышли в полуфинал, где на своем поле сыграем с "Ворсклой". Шансы у нас хорошие, хотя и полтавчане будут биться за путевку в финал. Игра покажет. Сейчас главное надеяться и верить, что эта пауза без футбола быстрее завершится.