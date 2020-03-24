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Агент Пироженко: Ограничение и уменьшение зарплат игроков является неприемлемым
У агентов также противоположные мнения
Украинский агент Иван Пирожекно высказал свое мнение о возможном финансовом кризисе клубов в связи с пандемией коронавируса, и как следствие, пересмотр контрактов игроков.
"Ограничение зарплат, ее уменьшение является неприемлемым. Я не вижу причин, почему футболист не должен получать зарплату.
Каждый футболист готов по требованию клуба вернуться к исполнению своих обязанностей. Также в контрактах игроков не предусмотрено такое понятие как форс-мажор.
Поэтому не нужно создавать никакой паники. Одно дело – пропустить две-три недели, а другое – если чемпионат затянется на год или будет отменен. Поэтому в данной ситуации нужно запастись терпением, подождать и через пару недель мы сделаем какие-то выводы", - сказал Пироженко.