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Агент Пироженко: Ограничение и уменьшение зарплат игроков является неприемлемым

Премьер-лига
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У агентов также противоположные мнения

Агент Пироженко: Ограничение и уменьшение зарплат игроков является неприемлемым
Новина українською

Украинский агент Иван Пирожекно высказал свое мнение о возможном финансовом кризисе клубов в связи с пандемией коронавируса, и как следствие, пересмотр контрактов игроков.

"Ограничение зарплат, ее уменьшение является неприемлемым. Я не вижу причин, почему футболист не должен получать зарплату.

Каждый футболист готов по требованию клуба вернуться к исполнению своих обязанностей. Также в контрактах игроков не предусмотрено такое понятие как форс-мажор.

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Поэтому не нужно создавать никакой паники. Одно дело – пропустить две-три недели, а другое – если чемпионат затянется на год или будет отменен. Поэтому в данной ситуации нужно запастись терпением, подождать и через пару недель мы сделаем какие-то выводы", - сказал Пироженко.

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В статье: Иван Пироженко коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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