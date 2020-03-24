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Голкипер Ворсклы обратился к болельщикам

Премьер-лига
(1 голосов)

Из-за коронавируса

Голкипер Ворсклы обратился к болельщикам
Новина українською

Футболисты "Ворсклы", по рекомендации клубных врачей, поддерживают форму индивидуально.

Голкипер Дмитрий Резник говорит, что уже соскучился по одноклубниками и по делу номер один своей жизни.

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Когда все это закончится, и нужно будет вернуться в большое поле. Давайте больше времени уделять семьям, своим близким, а не чтению фейков во всемирной сети.

Прислушивайтесь советов Минздрава - это куда важнее и практичнее. Наша любимая игра скоро вернется на стадионы. Очень ждем этот волнующий момент!

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В статье: Ворскла (Полтава) Болельщики Дмитрий Резник коронавирус карантин
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Источник:
Ворскла

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