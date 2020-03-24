  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Молдавский форвард Карпат: 9 часов машиной через зараженные города? Лучше быть во Львове
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Молдавский форвард Карпат: 9 часов машиной через зараженные города? Лучше быть во Львове

Премьер-лига
(1 голосов)

На досуге использует крышу своего дома

Молдавский форвард Карпат: 9 часов машиной через зараженные города? Лучше быть во Львове
Новина українською

Нападающий львовских "Карпат" и национальной сборной Молдовы Александру Бойчук рассказал, как переживает карантин.

Футболист сообщил, что решил остаться во Львове и не ехать в Молдову.

Как бы сильно не хотелось вернуться домой к своим близким, не хочу рисковать и ехать 9 часов машиной через зараженные города, где мне может понадобиться остановка.

Хотя во Львове небольшое количество инфицированных Covid-19, Александру относится к статистике очень осторожно.

Нельзя быть уверенным об отсутствии носителей вируса. Не сказать, что все вокруг в панике, но меры все же соблюдаются.

Читайте такжеБойчук: У Карпат были и есть финансовые проблемы, и это чувствуется на поле

Несмотря на карантин в украинском футболе и в частности Карпатах, Бойчук пытается оставаться в форме.

Настоящий профессионал никогда не перестает тренироваться - или это эпидемия, или просто отпуск. Я всячески поддерживаю себя в форме, хотя мне не хватает, конечно, работы с мячом и командных тренировок.

Но мне повезло с жильем, на нашем доме для жителей оборудована крыша для отдыха, где можно проводить время, отдыхать и любоваться городом. Благодаря отличной погоде, я могу проводить время на этой крыше, заниматься йогой или физическими упражнениями, устроить обучение или романтический ужин.

Находясь столько времени дома, я стал больше уделять времени чтению, сбору пазлов, а также просмотру фильмов и сериалов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карпаты (Львов) Александру Бойчук коронавирус карантин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
moldfootball.com

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...