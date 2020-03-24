Молдавский форвард Карпат: 9 часов машиной через зараженные города? Лучше быть во Львове

Нападающий львовских "Карпат" и национальной сборной Молдовы Александру Бойчук рассказал, как переживает карантин.

Футболист сообщил, что решил остаться во Львове и не ехать в Молдову.

Как бы сильно не хотелось вернуться домой к своим близким, не хочу рисковать и ехать 9 часов машиной через зараженные города, где мне может понадобиться остановка.

Хотя во Львове небольшое количество инфицированных Covid-19, Александру относится к статистике очень осторожно.

Нельзя быть уверенным об отсутствии носителей вируса. Не сказать, что все вокруг в панике, но меры все же соблюдаются.

Несмотря на карантин в украинском футболе и в частности Карпатах, Бойчук пытается оставаться в форме.

Настоящий профессионал никогда не перестает тренироваться - или это эпидемия, или просто отпуск. Я всячески поддерживаю себя в форме, хотя мне не хватает, конечно, работы с мячом и командных тренировок.

Но мне повезло с жильем, на нашем доме для жителей оборудована крыша для отдыха, где можно проводить время, отдыхать и любоваться городом. Благодаря отличной погоде, я могу проводить время на этой крыше, заниматься йогой или физическими упражнениями, устроить обучение или романтический ужин.

Находясь столько времени дома, я стал больше уделять времени чтению, сбору пазлов, а также просмотру фильмов и сериалов.