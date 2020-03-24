Деметрадзе: Самая высокая зарплата? Нет, не в Динамо

Бывший грузинский футболист Георгий Деметрадзе вспомнил свои выступления в украинских клубах - киевских "Динамо" и "Арсенале", а также в донецком "Металлурге".

Его спросили, в каком из трех клубов была самая высокая зарплата.

Самой высокой за всю карьеру была зарплата в "Металлурге". Но назвать суммы не могу ...Это было много, ни несколько миллионов, но плюс-минус миллион.

Признается Георгий, близкой для него была ночная жизнь Киева, клубы "Миллениум", "Форт Нокс", "Декаденс".