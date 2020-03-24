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Деметрадзе: Самая высокая зарплата? Нет, не в Динамо

Премьер-лига
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Поиграл в 3 украинских клубах

Деметрадзе: Самая высокая зарплата? Нет, не в Динамо
Новина українською

Бывший грузинский футболист Георгий Деметрадзе вспомнил свои выступления в украинских клубах - киевских "Динамо" и "Арсенале", а также в донецком "Металлурге".

Его спросили, в каком из трех клубов была самая высокая зарплата.

Самой высокой за всю карьеру была зарплата в "Металлурге". Но назвать суммы не могу ...Это было много, ни несколько миллионов, но плюс-минус миллион.

Признается Георгий, близкой для него была ночная жизнь Киева, клубы "Миллениум", "Форт Нокс", "Декаденс".

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Девушки, конечно, появлялись, увидев футболиста. В общем Киев для ночных гуляний - хороший город.

В Украине бываю, ездил в Киев 2-3 месяца назад - у меня есть знакомый заместителя посла Грузии. Знакомых украинских футболистов встречаю раз в год - приезжают в Грузию на турнир. Ващук, Цихмейструк - виделись в этом году.

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В статье: Арсенал (Киев) Металлург (Донецк) Динамо (Киев) Георгий Деметрадзе
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