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Деметрадзе: Самая высокая зарплата? Нет, не в Динамо
Поиграл в 3 украинских клубах
Бывший грузинский футболист Георгий Деметрадзе вспомнил свои выступления в украинских клубах - киевских "Динамо" и "Арсенале", а также в донецком "Металлурге".
Его спросили, в каком из трех клубов была самая высокая зарплата.
Самой высокой за всю карьеру была зарплата в "Металлурге". Но назвать суммы не могу ...Это было много, ни несколько миллионов, но плюс-минус миллион.
Признается Георгий, близкой для него была ночная жизнь Киева, клубы "Миллениум", "Форт Нокс", "Декаденс".
Девушки, конечно, появлялись, увидев футболиста. В общем Киев для ночных гуляний - хороший город.
В Украине бываю, ездил в Киев 2-3 месяца назад - у меня есть знакомый заместителя посла Грузии. Знакомых украинских футболистов встречаю раз в год - приезжают в Грузию на турнир. Ващук, Цихмейструк - виделись в этом году.