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В Заре высказались по поводу итогового тура в случае завершения чемпионата в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

22 или 23. Если не удастся доиграть

В Заре высказались по поводу итогового тура в случае завершения чемпионата в УПЛ
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Старший тренер луганской "Зари" U-21 Владимир Микитин рассказал о планах команды собраться 3-4 апреля.

Вполне возможно, замечает наставник, что карантин придется продлить. В таком случае, будет продлен и вынужденный отпуск.

Все мы ждем какой-то более-менее понятной даты возобновления чемпионата. От этого и будем отталкиваться.

Ребята понимают, что надо держать форму. Если карантин продлится, отправим по почте каждому индивидуальные задания, чтобы перед возвращением к работе они не растеряли форму.

Читайте такжеИгорь Суркис: Надо было остановить УПЛ до деления на шестерки. 23-й тур не надо было играть

Микитина спросили, как следует действовать УПЛ в случае, если не будет возможности продолжить чемпионат - как сформировать итоговую таблицу Премьер-лиги.

Конечно, нужно принимать во внимание 23 тур. Хотя есть и вариант, при котором могут посчитать итог чемпионата после 22-х туров. Это не правильно! Куда девать тур, который сыгран? Команды работали, заработали очки и справедливо этот 23-й тур должен учитываться, если он уже был сыгран.

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В статье: Заря (Луганск) Владимир Микитин УПЛ U-21 коронавирус карантин
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Источник:
Зоря

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
24.03.2020 в 11:53
А як же всі тільки про себе думають! А насправді не дай Бог не можна буде дограти чемпіонат... то скандалу не уникнути! Бо по загальноприйнятій системі рахують різницю м'ячів, зараз її модернізують враховуючи особисті зустрічі, але в Регламенті це не передбачено! Тобто кожен буде читати як йому заманеться! Навіть, якщо запропонувати стикову гру будуть питання. Перше чемпіонат і кубкові правила! А все тому що у когось з "передбаченням" проблеми. Боси ДК обираючи "свою" людину на головну посаду сучасного футболу, боси УПЛ починаючи другий етап при час пандемії.
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