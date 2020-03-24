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В Заре высказались по поводу итогового тура в случае завершения чемпионата в УПЛ
22 или 23. Если не удастся доиграть
Старший тренер луганской "Зари" U-21 Владимир Микитин рассказал о планах команды собраться 3-4 апреля.
Вполне возможно, замечает наставник, что карантин придется продлить. В таком случае, будет продлен и вынужденный отпуск.
Все мы ждем какой-то более-менее понятной даты возобновления чемпионата. От этого и будем отталкиваться.
Ребята понимают, что надо держать форму. Если карантин продлится, отправим по почте каждому индивидуальные задания, чтобы перед возвращением к работе они не растеряли форму.
Микитина спросили, как следует действовать УПЛ в случае, если не будет возможности продолжить чемпионат - как сформировать итоговую таблицу Премьер-лиги.
Конечно, нужно принимать во внимание 23 тур. Хотя есть и вариант, при котором могут посчитать итог чемпионата после 22-х туров. Это не правильно! Куда девать тур, который сыгран? Команды работали, заработали очки и справедливо этот 23-й тур должен учитываться, если он уже был сыгран.