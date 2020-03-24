В Заре высказались по поводу итогового тура в случае завершения чемпионата в УПЛ

Старший тренер луганской "Зари" U-21 Владимир Микитин рассказал о планах команды собраться 3-4 апреля.

Вполне возможно, замечает наставник, что карантин придется продлить. В таком случае, будет продлен и вынужденный отпуск.

Все мы ждем какой-то более-менее понятной даты возобновления чемпионата. От этого и будем отталкиваться.

Ребята понимают, что надо держать форму. Если карантин продлится, отправим по почте каждому индивидуальные задания, чтобы перед возвращением к работе они не растеряли форму.