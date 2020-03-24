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Назовите лучших бомбардиров Динамо в Чемпионате Украины. КВИЗ

Премьер-лига
(2 голосов)

Вспоминаем новую историю киевского клуба

Назовите лучших бомбардиров Динамо в Чемпионате Украины. КВИЗ
Новина українською

Считаете себя знатоком украинского футбола? Пытаетесь не пропускать хотя бы матчи лидеров? Тогда вы наверняка справитесь с нашим тестом и за четыре минуты назовете ТОП-20 лучших бомбардиров "Динамо" в чемпионате Украины (то есть с 1992 по нынешний год). Ответы принимаются как на украинском, так и на русском языке (только фамилии, имена писать не нужно). Результатами делитесь в комментариях. Удачи!

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В статье: Андрей Ярмоленко Виктор Леоненко Виктор Цыганков квиз от UA-Футбол
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