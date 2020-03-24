Назовите лучших бомбардиров Динамо в Чемпионате Украины. КВИЗ

Считаете себя знатоком украинского футбола? Пытаетесь не пропускать хотя бы матчи лидеров? Тогда вы наверняка справитесь с нашим тестом и за четыре минуты назовете ТОП-20 лучших бомбардиров "Динамо" в чемпионате Украины (то есть с 1992 по нынешний год). Ответы принимаются как на украинском, так и на русском языке (только фамилии, имена писать не нужно). Результатами делитесь в комментариях. Удачи!