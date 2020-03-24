Кто чаще всего и наиболее редко теряет мяч в УПЛ

В среднем за игру в чемпионате Украины статисты фиксируют по 140 потерь мяча.

Лидер по этому показателю - ФК "Львов". Меньше других таких ошибок допускают футболисты "Шахтера".

А вот "Заря" - лидер по минимальному количеству потерь мяча на своей половине поля.

Команда Виктора Скрипника дальше всех в УПЛ теряет мяч - в среднем за 36,2 метра (до ворот соперника). По этому показателю луганчане превосходят и "Динамо", и "Шахтер". Причем "горняков" - на 2 с лишним метра.

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Тот же показатель у "Манчестер Сити" (33,6 метра до ворот соперника), у "Баварии" (34,2) и ПСЖ (34,7).

В еврокубках "Шахтер" теряет мяч на своей половине поля в среднем 13,8 раз за игру, а в Лиге чемпионов и Лиге Европы этот показатель составляет 18,3.

Как только соперник включает нечто похожее на высокий прессинг, количество ошибок на своей территории вырастает в 1,3 раза. У "Динамо" и "Александрии" - в 1,2. И только в "Зари" в Лиге Европы на своей половине потерь меньше, чем в чемпионате. Правда, в этом случае речь идет только о квалификации.