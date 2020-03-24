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Буряк: За 14 лет в Динамо лишь дважды видел, чтобы кто-то заходил в комнату Лобановского
Как Лобановский помог Буряку с жильем
Тренер Леонид Буряк, бывший футболист "Динамо" и воспитанник Валерия Лобановского, вспомнил своего наставника в работе.
Экс-коуч сборной Украины напоминает, что в 19 лет стал мастером спорта, игроком основного состава, играл за сборную СССР.
Требования к игрокам тогда были совсем другие. Лобановский редко давал шанс, если ты не был в обойме. Это была очень закрытая команда, тренерский штаб использовал 14-15 человек за весь сезон. Но мы были семьей, одним целым.
Когда мне квартиру давали, происходило это в здании Кабмина. Я пошел туда, но вернулся ни с чем. На следующий день поехали в приемную вместе с Лобановским, он помог решить ситуацию. И мне выдали квартиру.
Буряк отмечает, что у него не было времени на то, чтобы поймать "звезду".
У нас был такой закон - женатых за день до игры отпускали домой, а холостых забирали на базу. Я приезжал в город после тренировки, приводил себя в порядок, гулял, виделся с друзьями. И все, ехал на базу спать. Я понимал, что завтра 2 тренировки. Все этим жили. Да, был ажиотаж, писали в прессе о нас, но не было времени, чтобы на что-то отвлекаться.
За 14 лет в "Динамо" лишь дважды видел, чтобы кто-нибудь входил в комнату Валерия Лобановского. Он был достаточно закрытым человеком. И база была закрыта для посторонних. Фиксировалось, кто приехал, кто уехал. Никаких журналистов, агентов и женщин на базе.