Буряк: За 14 лет в Динамо лишь дважды видел, чтобы кто-то заходил в комнату Лобановского

Тренер Леонид Буряк, бывший футболист "Динамо" и воспитанник Валерия Лобановского, вспомнил своего наставника в работе.

Экс-коуч сборной Украины напоминает, что в 19 лет стал мастером спорта, игроком основного состава, играл за сборную СССР.

Требования к игрокам тогда были совсем другие. Лобановский редко давал шанс, если ты не был в обойме. Это была очень закрытая команда, тренерский штаб использовал 14-15 человек за весь сезон. Но мы были семьей, одним целым. Когда мне квартиру давали, происходило это в здании Кабмина. Я пошел туда, но вернулся ни с чем. На следующий день поехали в приемную вместе с Лобановским, он помог решить ситуацию. И мне выдали квартиру.

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Буряк отмечает, что у него не было времени на то, чтобы поймать "звезду".