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Один сын карпатовца Сыча дебютировал за зелено-белых, другой – в команде Тлумака
Футбольная наследственность или уже династия?
В начале 1990-х чуть меньше 100 матчей за "Карпаты" провел защитник Николай Сыч. А в последнем матче "зелено-белых" в 23 туре УПЛ - против ПФК "Львов" дебютировал его сын - Николай Сыч-младший.
Николай рассказывает, что его отца во время футбольной карьеры приглашали в харьковский «Металлист».
Однако мама не отпустила его так далеко от дома.
Сам Николай-младший родился в селе Заря в Ровенской области. Когда был в 7-м классе, у отца состоялся разговор с тренерами УФК-"Карпаты" - приехал на просмотр во Львов. Отбор прошел, но через юный возраст решили еще на год остаться дома.
В конце концов, родители отпустили меня во Львов только в 8-м классе. Однако после трех лет обучения я получил тяжелую травму и на 1,5 года оказался без футбола.
Однако мыслей о прощании с футболом не было.
Чрезвычайно важную поддержку в то время я получил от родных и друзей. К сожалению, вынужден был пропустить первый сезон в команде U-19. Впрочем я вернулся сильнее. Жил этой идеей, ездил каждые 3 месяца на обследование в Киев. А еще просил в мыслях Бога, чтобы он мне помог. Повезло, что все прошло.
Впоследствии у Николая возникли еще и проблемы с весом.
В 9-10 классах у меня был невысокий рост и небольшой вес. Я существенно уступал одноклассникам в развитии. Все это отражалось на футбольных аспектах. Я не попадал в состав. Зато в 11-м классе произошел стремительный толчок - я стал едва ли не самым высоким в коллективе и завоевал место в составе.
Все это время Николай отслеживал выступления главной команды "Карпат".
Мы с ребятами посещали почти каждый матч на "Украине". Хотя больше всего мне запомнился поединок, который я смотрел по телевизору. Я был маленьким, и очень хорошо помню гол Артема Федецкого в ворота "Галатасарая". Это был особый день для "Карпат".
Есть у Николая младший брат Андрей.
Ему 17 лет, он учится в 11-м классе и выступает за "Волынь". Мы очень близки, постоянно обсуждаем наши матчи. Так сложилось, что у нас с детства прекрасные отношения и хорошее понимание на поле.
Андрей немного выше меня, он прекрасно играет в касание, но в физическом плане сильнее я. Хотел бы встретиться с ним, но в турнире U-19 это будет невозможно, поскольку я не подпадаю под возрастной критерий. Поэтому надеюсь, что однажды мы сыграем вместе на уровне Премьер-лиги.
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