  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Один сын карпатовца Сыча дебютировал за зелено-белых, другой – в команде Тлумака
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один сын карпатовца Сыча дебютировал за зелено-белых, другой – в команде Тлумака

Премьер-лига
(1 голосов)

Футбольная наследственность или уже династия?

Один сын карпатовца Сыча дебютировал за зелено-белых, другой – в команде Тлумака
Новина українською

В начале 1990-х чуть меньше 100 матчей за "Карпаты" провел защитник Николай Сыч. А в последнем матче "зелено-белых" в 23 туре УПЛ - против ПФК "Львов" дебютировал его сын - Николай Сыч-младший.

Николай рассказывает, что его отца во время футбольной карьеры приглашали в харьковский «Металлист».

Однако мама не отпустила его так далеко от дома.

Сам Николай-младший родился в селе Заря в Ровенской области. Когда был в 7-м классе, у отца состоялся разговор с тренерами УФК-"Карпаты" - приехал на просмотр во Львов. Отбор прошел, но через юный возраст решили еще на год остаться дома.

В конце концов, родители отпустили меня во Львов только в 8-м классе. Однако после трех лет обучения я получил тяжелую травму и на 1,5 года оказался без футбола.

Однако мыслей о прощании с футболом не было.

Читайте такжеКарпаты ушли на двухнедельный карантин

Чрезвычайно важную поддержку в то время я получил от родных и друзей. К сожалению, вынужден был пропустить первый сезон в команде U-19. Впрочем я вернулся сильнее. Жил этой идеей, ездил каждые 3 месяца на обследование в Киев. А еще просил в мыслях Бога, чтобы он мне помог. Повезло, что все прошло.

Впоследствии у Николая возникли еще и проблемы с весом.

В 9-10 классах у меня был невысокий рост и небольшой вес. Я существенно уступал одноклассникам в развитии. Все это отражалось на футбольных аспектах. Я не попадал в состав. Зато в 11-м классе произошел стремительный толчок - я стал едва ли не самым высоким в коллективе и завоевал место в составе.

Все это время Николай отслеживал выступления главной команды "Карпат".

Мы с ребятами посещали почти каждый матч на "Украине". Хотя больше всего мне запомнился поединок, который я смотрел по телевизору. Я был маленьким, и очень хорошо помню гол Артема Федецкого в ворота "Галатасарая". Это был особый день для "Карпат".

Есть у Николая младший брат Андрей.

Ему 17 лет, он учится в 11-м классе и выступает за "Волынь". Мы очень близки, постоянно обсуждаем наши матчи. Так сложилось, что у нас с детства прекрасные отношения и хорошее понимание на поле.

Андрей немного выше меня, он прекрасно играет в касание, но в физическом плане сильнее я. Хотел бы встретиться с ним, но в турнире U-19 это будет невозможно, поскольку я не подпадаю под возрастной критерий. Поэтому надеюсь, что однажды мы сыграем вместе на уровне Премьер-лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Тлумак Волынь (Луцк) Карпаты (Львов) Николай Сыч Андрей Сыч
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Карпати

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...