Воплотил давнюю мечту. Пятов нашел двух партнеров для тренировок

Вратарь и капитан "Шахтера" и национальной сборной Украины Андрей Пятов проводит карантин дома в компании жены и 4 детей.

Вместе с тем поддерживает форму.

- Нам тренеры присылают программы. Занимаюсь с фитнес-резинками, петлями TRX, на велосипеде катаюсь. Старшая дочь и жена составляют мне компанию.

- Что думаешь о пандемии коронавируса?

- Ситуация, в которую мало кто мог поверить. Однако когда вирус добрался до Украины, почувствовали всю серьезность. Общаюсь с Русланом Малиновским, с тренерами сборной, которые находятся в Италии, в эпицентре этой стихии. Понимаю, что действительно все очень сложно.

- Как защищается твоя семья?

- Стерильность, чистота, минимальные контакты с людьми. Думаю, карантин и самоизоляция сработают. Мы сможем так победить эпидемию.

- Как скажется остановка чемпионата, еврокубков на уровне украинского и европейского футбола?

- Трудно судить, ведь нет точной даты возобновления соревнований. Конечно, это скажется на всем футболе. Есть большое желание доиграть чемпионат и вернуться к прежнему режиму.

- Четверо детей дома. Как справляешься?

- Нам не привыкать! Держимся бодро. Детей с женой развлекаем как можем. Мы давно мечтали побыть вместе всей семьей, поэтому радуемся такой возможности. В карантине тоже есть позитив.

- Что бы хотел сказать болельщикам в такое непростое время?

- Все мы обеспокоены, однако рано или поздно это закончится. Берегите себя и близких, не болейте. И обязательно увидимся на футболе!