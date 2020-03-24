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Воплотил давнюю мечту. Пятов нашел двух партнеров для тренировок
Поддерживает Малиновского
Вратарь и капитан "Шахтера" и национальной сборной Украины Андрей Пятов проводит карантин дома в компании жены и 4 детей.
Вместе с тем поддерживает форму.
- Нам тренеры присылают программы. Занимаюсь с фитнес-резинками, петлями TRX, на велосипеде катаюсь. Старшая дочь и жена составляют мне компанию.
- Что думаешь о пандемии коронавируса?
- Ситуация, в которую мало кто мог поверить. Однако когда вирус добрался до Украины, почувствовали всю серьезность. Общаюсь с Русланом Малиновским, с тренерами сборной, которые находятся в Италии, в эпицентре этой стихии. Понимаю, что действительно все очень сложно.
- Как защищается твоя семья?
- Стерильность, чистота, минимальные контакты с людьми. Думаю, карантин и самоизоляция сработают. Мы сможем так победить эпидемию.
- Как скажется остановка чемпионата, еврокубков на уровне украинского и европейского футбола?
- Трудно судить, ведь нет точной даты возобновления соревнований. Конечно, это скажется на всем футболе. Есть большое желание доиграть чемпионат и вернуться к прежнему режиму.
- Четверо детей дома. Как справляешься?
- Нам не привыкать! Держимся бодро. Детей с женой развлекаем как можем. Мы давно мечтали побыть вместе всей семьей, поэтому радуемся такой возможности. В карантине тоже есть позитив.
- Что бы хотел сказать болельщикам в такое непростое время?
- Все мы обеспокоены, однако рано или поздно это закончится. Берегите себя и близких, не болейте. И обязательно увидимся на футболе!