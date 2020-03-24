Сидорчук о коронавирусе: В Украину эта беда только приходит

Опорный полузащитник и капитан киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о ситуации в команде, видение борьбы с коронавирусом в Украине и собственных буднях без футбола.

- Сергей, как настроение у капитана "Динамо" в этой ситуации?

- Здесь не надо делить людей на капитанов, футболистов или как-то иначе. Думаю, у всех без исключения людей настроение сейчас, мягко говоря, не очень. Как мне кажется, в Украине эта беда только приходит. И если мы не будем аккуратными, то ситуация может оказаться сложной.

- Когда ты для себя осознал, что коронавирус - это не проблема, где-то там далеко, а беда, которая уже стучится в наши двери, в нашу страну, в наш футбол?

- Считаю, что коронавирус пока еще до нас не дошел. И здесь, повторюсь, все зависит от нас самих. Но, конечно, чувствуется общая тревога, особенно, когда видишь на улице людей в масках.

А что касается вопроса, то такие ощущения возникли тогда, когда стали отменять матчи. Не в чемпионате Украины, а в Европе. Когда появились первые, которые не состоялись, матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, тогда я и понял, что действительно происходит что-то серьезное.

- В каком режиме сейчас живет "Динамо"?

- После матча с "Десной" в 23-м туре чемпионата Украины (15 марта - ред.) у нас по плану было 2 дня выходных. А в минувший вторник в телефонном режиме нам объявили о карантине. Сомневаюсь, что в ближайшее время в футболе произойдут изменения к лучшему.

- То есть на восстановление в ближайшие дни тренировочного процесса ты не особо рассчитываешь?

- Я просто не знаю, как это можно реализовать. Ведь есть четкие распоряжения власти: приняты такие положения, которые по своей сути исключают возможность проведения командных тренировок. Возможно, реально организовать занятия небольшими группами, но это тоже нельзя будет назвать полноценными тренировками. А так, вернуться к работе, конечно же, очень хочется.

- Но физическую форму поддерживать ведь в любом случае надо. Как ты сейчас решаешь эту задачу?

- На улице - только бегаю. В Голосеевском парке, в Конча-Заспе по лесу - в этих местах практически нет людей. Силовые задачи выполняю дома, согласно программе, которую мы получили от тренерского штаба.

- Как воспринял переноса Евро-2020 на лето 2021 года?

- Все воспринимаешь по факту. Евро-2020 перенесли не из-за чьи-то прихотей - так сложились обстоятельства, и пришлось пойти на этот исключительно вынужденный шаг. Это просто нужно принять как данность, и отталкиваться от новой реальности.

Тем более, что за этот год могут произойти не только плохие, но и хорошие изменения - нельзя видеть в переносе только негатив. А то, что проведение чемпионата Европы этим летом невозможно, стало понятно, когда в Европе стали массово прекращать национальные чемпионаты.