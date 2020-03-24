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Бурда: Отметим мой день рождения уже после карантина

Премьер-лига
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Защитнику исполнилось 25

Бурда: Отметим мой день рождения уже после карантина
Новина українською

Защитник "Динамо" и сборной Украины Никита Бурда сегодня отмечает свое 25-летие. Футболист рассказал, как проходит празднование в усечённом режиме.

"Поскольку мы все сейчас на карантине, день рождения провожу в домашней обстановке, с близкими. От партнеров принимаю поздравления удаленно, в нашей группе в WatsApp.

Все поздравили, всем спасибо за поздравления. Действительно, пожалуй, впервые такой день рождения. Раньше почти все время на мой день рождения выпадали тренировки и игры в сборных. Перед тренировкой все поздравляли, а вечером именинник "выставлял" тортик. Сейчас ситуация другая, поэтому с партнерами уже отметим и увидимся после карантина.

Надеюсь, эпидемия скоро закончится и мы обязательно доиграем чемпионат. Это было бы самое справедливое решение. Пока же на карантине дома – фильмы, игры, сериалы. Но не забываю и форму поддерживать по программе, которую нам предоставили тренеры", - сказал Бурда.

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В статье: Динамо (Киев) Никита Бурда
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Команда №1

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