Бурда: Отметим мой день рождения уже после карантина

Защитник "Динамо" и сборной Украины Никита Бурда сегодня отмечает свое 25-летие. Футболист рассказал, как проходит празднование в усечённом режиме.

"Поскольку мы все сейчас на карантине, день рождения провожу в домашней обстановке, с близкими. От партнеров принимаю поздравления удаленно, в нашей группе в WatsApp.

Все поздравили, всем спасибо за поздравления. Действительно, пожалуй, впервые такой день рождения. Раньше почти все время на мой день рождения выпадали тренировки и игры в сборных. Перед тренировкой все поздравляли, а вечером именинник "выставлял" тортик. Сейчас ситуация другая, поэтому с партнерами уже отметим и увидимся после карантина.

Надеюсь, эпидемия скоро закончится и мы обязательно доиграем чемпионат. Это было бы самое справедливое решение. Пока же на карантине дома – фильмы, игры, сериалы. Но не забываю и форму поддерживать по программе, которую нам предоставили тренеры", - сказал Бурда.