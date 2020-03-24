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Бенито: Динамо точно сильнее Зенита

Премьер-лига
(1 голосов)

Но чемпионат России сильнее УПЛ

Бенито: Динамо точно сильнее Зенита
Новина українською

Новичок "Динамо" Бенито, который зимой пробрался в киевский клуб из российского "Тамбова", сравнил чемпионаты России и Украины.

— Как ты считаешь "Динамо" и "Шахтер" сейчас сильнее российских "Зенита", "Спартака", ЦСКА?

– Х-м-м-м-м-м…. Думаю, да. Конечно, да! Это интересный вопрос, так как я играл против всех этих клубов. "Зениту" даже забивал в выездном матче. Я могу тебе сказать, что "Динамо" — точно сильнее "Зенита".

– Хорошо, а если взять чемпионат отдельно? В чем главная разница, на твой взгляд?

– Если честно, понятно, что чемпионат России сильнее, из-за того, что там много клубов одинакового уровня. В Украине есть два сильных клуба, о которых все говорят. Но они сильнее лучших российских команд. Я ушел в "Динамо", чтобы расти здесь. В России меня считали молодым игроком, который, якобы, не мог играть постоянно из-за отсутствия опыта. Но, понимаешь, футбол – это не только опыт! Это молодость, скорость, техника. Ты должен использовать в полной мере качества футболиста, которыми он владеет. Давай посмотрим на Мбаппе! Он играет постоянно, забивает постоянно, он уже стал звездой мирового футбола. Хотя тоже был неопытен. Но ему доверяли! Поэтому я в "Динамо", надеюсь, что здесь мне будут доверять.

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В статье: Динамо (Киев) Зенит (Санкт-Петербург) Бенито
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (1)
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kapkan (Луганск)
24.03.2020 в 20:06
Глупо уровень Динамо приравнивать к уровню Шахтера.
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