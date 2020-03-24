Рафаилов: 26 марта - мой последний рабочий день в Заре

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов подтвердил информацию о том, что вскоре покинет клуб.

"Мне осталось работать здесь два дня. Поэтому все вопросы к руководителям и другим людям. Почему? Не буду отвечать на этот вопрос. Не буду общаться с журналистами. Не буду вам это все объяснять.

26 числа я работаю последний день в "Заре". Пока я никому ничего не хочу комментировать", – сказал Рафаилов.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что Рафаилов покинет клуб из-за конфликта с владельцем "Зари" Евгением Геллером.