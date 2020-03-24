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Филиппов: В идеале было бы неплохо поиграть в Милане

Премьер-лига
(1 голосов)

Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом

Филиппов: В идеале было бы неплохо поиграть в Милане
Новина українською

Нападающий "Десны" Александр Филиппов признался, что хотел бы попробовать свои силы в итальянском чемпионате.

- Зимой у тебя были предложения от других клубов?

- Разговоры были, но ничего конкретного. Зато мы сели и поговорили с руководством "Десны" и пролонгировали моё соглашение еще на два года. Я вижу, что клуб развивается, ставит перед собой высокие цели. Хочу и дальше вместе с "Десной" прогрессировать и достигать поставленных задач.

- Где бы хотел себя попробовать кроме "Десны"?

- Я всю жизнь болел за "Милан". Поэтому хотел бы поиграть в Италии. При этом понимаю, что сам не отвечаю таком уровню. Но если в идеале, то было бы неплохо в "Милане" поиграть.

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В статье: Десна (Чернигов) Милан Александр Филиппов
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Источник:
football24

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