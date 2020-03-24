Сидорчук: В шести матчах с VAR девять удалений. Это выглядит не совсем нормальным

Полузащитник и капитан "Динамо" Сергей Сидорчук высказал свое мнение относительно внедрений в Украине системы видеопомощи арбитрам (VAR).

"Многократно задумывался об этом. Основной вывод такой: хочется слышать и сторону, которая принимает непосредственное участие в вынесении вердиктов системы VAR. Футболисты могут говорить на эмоциях, а арбитры должны четко и объективно апеллировать к правилам игры.

Например, отыграли мы очередной тур. Два матча этого тура прошли с системой VAR. Почему бы после этого не сделать какую-то открытую пресс-конференцию на тему принятых решений с участием футболистов и тренеров и объяснить мотивацию тех или иных шагов? Тем более, учитывая, с какой скоростью увеличивается число резонансных ситуаций.

Кроме того, повтор эпизода всегда будет отличаться от живой динамики. Например, взять удаления Буяльского и Гуцуляка. В игре эти эпизоды по своей динамике и контакту даже на желтые карточки не тянули. А на повторах ситуация выглядит иной. Опять же, хотелось бы на этот счет услышать доводы судей, доводы тех людей, которые апеллируют лишь правилами, а не эмоциями.

Лично мне было бы интересно слышать какие-то пояснения. И, думаю, это пошло бы на пользу всем и самой игре. Не нужно эти пояснения давать по каждому эпизоду, но для резонансных случаев они, считаю, необходимы. У нас ведь в шести матчах было показано девять красных карточек. И фактически в каждом туре матчи с VAR заканчивалась, как минимум, красной карточкой и пенальти. Минимум! Это выглядит не совсем нормальным.

Одним словом, я призываю просто к диалогу. К обычному спокойному диалогу. И диалогу открытому, чтобы его могли освещать СМИ. Чтобы в итоге, в нашем футболе стало больше объективности.

Ну и последнее. Раз у нас теперь есть технология, которая способна определить даже сантиметровый офсайд, то, может, имеет смысл, вернуться к тем нормам правил игры, которые имелись раньше? Веду речь о том, что гол засчитывается, если офсайд атакующего игрока не превысил пяти сантиметров", - сказал Сидорчук.