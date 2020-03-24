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Бенито: Не думаю, что то, что я приехал из России, повлияет на мои взаимоотношения с болельщиками Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Спорт и политика – разные вещи

Бенито: Не думаю, что то, что я приехал из России, повлияет на мои взаимоотношения с болельщиками Динамо
Новина українською

Новичок "Динамо" Бенито, который зимой пробрался в киевский клуб из российского "Тамбова", рассказал о своем трансфере.

– Помнишь первые эмоции после подписания контракта с "Динамо"?

– Да, я вышел из офиса, вздохнул и подумал — "Вау, я — игрок "Динамо". Был горд, что стал частью команды, о которой был наслышан с самого детства. Очень хочу, чтобы у меня здесь все получилось.

— Однако ты пропустил все сборы из-за проблем с документами, из-за чего набираешь форму во второй команде. Что случилось, расскажи об этом.

– Я тогда был в отпуске на родине со своей семьей. Дело в том, что получить рабочую визу в Украине легко для футболиста из Европы. Но сделать это в Африке очень тяжело.

Мой загранпаспорт заканчивался через два месяца и мне срочно нужно было делать новый. Затем его успешно потеряли в посольстве. Короче, я вылетел в Нигерию и начал делать новый.

У нас все очень трудно. Много людей пытаются выехать на заработки из Африки в Европу. Таким образом, все затянулось.

– Ты приехал в Украину из России, знаешь про политические отношения этих стран. Как думаешь, это как-то повлияет на твои отношения с болельщиками?

– Не думаю, что это как-то повлияет. Я приехал сюда работать, играть в футбол. Считаю, что спорт и политика – разные вещи. Я просто буду старательно делать свою работу, отдаваться за свой клуб на максимуме возможностей.

Искренне верю, что "Динамо" – мое будущее, я хочу помочь ему стать чемпионом и выйти в самый престижный турнир Европы

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В статье: Динамо (Киев) Бенито
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Источник:
Sport Arena

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