А ризотто похоже на винегрет? Коноплянка принял участие в кулинарном челлендже

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка во время карантина продемонстрировал свои кулинарные способности.

На своей странице в Инстаграме Евгений принял челлендж от повара сборной Украины Любомира Тошича и поучаствовал в конкурсе "Сам себе шеф". Футболист приготовил ризотто, которое, впрочем, напоминало винегрет.

После действа Евгений передал эстафету футболистам Евгению Шахову и Александру Зинченко, а также телеведущему Андрею Беднякову. Евгений придумал и свою систему наказания. Если друзья не выполняют челлендж в течение суток, они должны одеть на голову кастрюлю и ударить по ней скалкой.