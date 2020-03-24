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А ризотто похоже на винегрет? Коноплянка принял участие в кулинарном челлендже

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А ризотто похоже на винегрет? Коноплянка принял участие в кулинарном челлендже
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка во время карантина продемонстрировал свои кулинарные способности.

На своей странице в Инстаграме Евгений принял челлендж от повара сборной Украины Любомира Тошича и поучаствовал в конкурсе "Сам себе шеф". Футболист приготовил ризотто, которое, впрочем, напоминало винегрет.

После действа Евгений передал эстафету футболистам Евгению Шахову и Александру Зинченко, а также телеведущему Андрею Беднякову. Евгений придумал и свою систему наказания. Если друзья не выполняют челлендж в течение суток, они должны одеть на голову кастрюлю и ударить по ней скалкой.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк) коронавирус
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