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А ризотто похоже на винегрет? Коноплянка принял участие в кулинарном челлендже
Оставайтесь дома
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка во время карантина продемонстрировал свои кулинарные способности.
На своей странице в Инстаграме Евгений принял челлендж от повара сборной Украины Любомира Тошича и поучаствовал в конкурсе "Сам себе шеф". Футболист приготовил ризотто, которое, впрочем, напоминало винегрет.
После действа Евгений передал эстафету футболистам Евгению Шахову и Александру Зинченко, а также телеведущему Андрею Беднякову. Евгений придумал и свою систему наказания. Если друзья не выполняют челлендж в течение суток, они должны одеть на голову кастрюлю и ударить по ней скалкой.
Принимаю эстафету от ???? @liubomirtoshich и вот мой ответ ???? оставайтесь дома ☝???? #сам_себе_шеф???????????? следующим поварам передаю дальше ???? @shakhov28 , @biedniakov , @zinchenko_96 . У вас 24 часа ⏰ Vamoooos???????? —— I take up the torch from ???? @liubomirtoshich and here is my answer???? stay at home ☝????#do_it_yourselfer ???????????? I pass it on ???? @shakhov28 , @biedniakov , @zinchenko_96 You have 24 hours⏰ Vamoooos????????