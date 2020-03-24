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Филиппов: Было бы приятнее, если бы Десна обогнала Шахтер, чем я - Мораеса

Премьер-лига
(1 голосов)

Но в этом сезоне это уже нереально

Филиппов: Было бы приятнее, если бы Десна обогнала Шахтер, чем я - Мораеса
Новина українською

Главный бомбардир "Десны" Александр Филиппов подвел итог первой части чемпионата УПЛ, в которой он забил 13 голов и в гонке бомбардиров отстаёт лишь от форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса (17 голов).

- Узнаваемость, которая свалилась на тебя сейчас, стала большой неожиданностью?

- Да, действительно, я где-то не привык к такому вниманию от СМИ. Но мне же не 18 лет, спокойно к этому отношусь. Я уважаю профессию журналиста, поэтому стараюсь никогда не отказывать в интервью.

- Против кого из защитников было тяжело играть?

- Вы знаете, в каждой команде есть минимум один хороший защитник. Но мне вспоминается Александр Кучер, хоть я с ним пересекся уже во время его выступлений за "Карпаты". Все равно чувствовался его уровень и опытность.

- Надеешься догнать Жуниора Мораеса в гонке бомбардиров?

- Мне приятно осознавать, что многие вещи удаются на поле. В первую очередь, я хочу максимально помогать команде в каждом матче, а если параллельно обгоню Мораеса, то будет вообще замечательно. Мне было бы гораздо приятнее, если бы "Десна" обогнала "Шахтер", чем я - Мораеса. Хотя и понимаю, что в этом сезоне это уже нереально.

- Линия атаки "Десны" - в порядке?

- Конечно! Наша атака - одна из лучших в УПЛ, это точно. В "Десне" сейчас много креативных ребят играют впереди. Честно говоря, бывает, что перед игрой сам не понимаешь, кто же выйдет в старте.

- За гол пяткой в ​​ворота "Динамо" выставлялся команде?

- (Смеется) Нет, такого не было, но у всех были приятные эмоции. Сам понимаешь, чего стоит победить "Динамо" на "Олимпийском" да еще и такой гол забить.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес Александр Филиппов
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Источник:
football24

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Комментарии (1)
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Astor Astor (Одесса)
24.03.2020 в 23:22
Дожились. Человек из первой лиги рассказывает, как вот они бы хотели обойти Шахтер. Да уж, в старом чемпе 6-летней давности им бы даже 5-е место при самом лучшем раскладе не светило. А сейчас - гуляй, рванина, Ингульцы идут с Агробизнесами!
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