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Тайсон: В такие тяжелые времена мы должны думать о людях, которые находятся в критической ситуации
Бразилец поучаствовал в благотворительной акции
Хавбек "Шахтера" Тайсон принял участие в благотворительной акции помощи нуждающимся в Бразилии в период коронавируса.
"В такие тяжелые времена, когда мы должны изолироваться и позаботиться о тех, кого любим, мы также должны думать о людях, которые находятся в критической ситуации.
В этой акции мы сделали минимум, чтобы помочь с едой, средствами гигиены и информацией. Я молюсь за всех, чтобы настали лучшие дни в ближайшее время. Даже на расстоянии мы продолжаем помогать тем, кто нуждается", – написал в Инстаграме Тайсон.
Em tempos tão difíceis onde devemos nos isolar e cuidar de quem amamos, precisamos pensar também nas pessoas em situação crítica. Nesta ação de hoje fizemos o mínimo para ajudar levando alimento, produtos de higiene e informação. Eu oro por todos, para que tenhamos dias melhores em breve. ????????❤️ #T7 #fiqueemcasa #stayathome ! Mesmo distante, continuamos a ajudar quem precisa!.. Meu navega minha comunidade!! ❤️❤️❤️❤️ @_biancadornelles ????????❤️