Тайсон: В такие тяжелые времена мы должны думать о людях, которые находятся в критической ситуации

Хавбек "Шахтера" Тайсон принял участие в благотворительной акции помощи нуждающимся в Бразилии в период коронавируса.

"В такие тяжелые времена, когда мы должны изолироваться и позаботиться о тех, кого любим, мы также должны думать о людях, которые находятся в критической ситуации.

В этой акции мы сделали минимум, чтобы помочь с едой, средствами гигиены и информацией. Я молюсь за всех, чтобы настали лучшие дни в ближайшее время. Даже на расстоянии мы продолжаем помогать тем, кто нуждается", – написал в Инстаграме Тайсон.