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Тайсон: В такие тяжелые времена мы должны думать о людях, которые находятся в критической ситуации

Премьер-лига
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Бразилец поучаствовал в благотворительной акции

Тайсон: В такие тяжелые времена мы должны думать о людях, которые находятся в критической ситуации
Новина українською

Хавбек "Шахтера" Тайсон принял участие в благотворительной акции помощи нуждающимся в Бразилии в период коронавируса.

"В такие тяжелые времена, когда мы должны изолироваться и позаботиться о тех, кого любим, мы также должны думать о людях, которые находятся в критической ситуации.

В этой акции мы сделали минимум, чтобы помочь с едой, средствами гигиены и информацией. Я молюсь за всех, чтобы настали лучшие дни в ближайшее время. Даже на расстоянии мы продолжаем помогать тем, кто нуждается", – написал в Инстаграме Тайсон.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) коронавирус
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