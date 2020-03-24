Худжамов: До конца года в Украине доживут не все клубы

Голкипер "Мариуполя" Рустам Худжамов в эфире канала "Футбол 1" поделился своим мнением о пандемии коронавируса.

"На примере Италии видим, что беспечное отношение к коронавирусу привело к ужасным последствием. Не хотелось бы такого в Украине. Вынужденная пауза образовалась не по нашей вине. Этот фактор пришел извне. Не хотелось, чтобы болельщики рисковали на трибунах.

Я думаю так, что до конца года в Украине доживут не все клубы. Не у всех же было нормальное финансовое состояние и до такой обстановке. Денег будет меньше, а проблем станет больше. Зарплаты же футболистам и сотрудника клуба никто не отменял. Нам в "Мариуполе" пока стабильно платят зарплату. 26-го числа нас должны были собрать, но подвинули эту дату на неопределенный срок. По-хорошему нужно доиграть чемпионат и все решить по спортивному принципу, но есть форс-мажор. Рисковать здоровьем людей не нужно", - заявил Худжамов.