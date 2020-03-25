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Карантин позволил хавбеку Карпат без пропуска матчей залечить повреждение

Премьер-лига
(2 голосов)

Парень продолжает реабилитацию

Карантин позволил хавбеку Карпат без пропуска матчей залечить повреждение
Новина українською

Полузащитник львовских "Карпат" (№ 33) Владимир Якимец пропустил уже довольно много времени из-за травмы.

Повреждение, как вспоминает, получил еще во время одного из спаррингов на турецком сборе: сыграл 30 минут и почувствовал сильную боль, поэтому сразу попросил замену.

Сначала пауза была в десять дней, ничего нельзя было делать. Только уколы, массажи, таблетки ...Проходил определенный курс процедур и впоследствии в медленном темпе, не спеша, занимался в зале, при этом выполняя легкую беговую работу.

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Футболист считает, что за время карантина завершит полную реабилитацию и наберет форму.

Мое возвращение на футбольное поле? Это зависит от того, как я буду чувствовать себя. Если не будет боли и дискомфорта, тогда все будет хорошо. Уже слишком хочется вернуться, очень соскучился по футболу.

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В статье: УПЛ Карпаты (Львов) травма Владимир Якимец тренировочный сбор коронавирус карантин
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Источник:
Карпати

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Комментарии (2)
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Мирослав (Львів)
25.03.2020 в 08:29
Які ж недоумки ці "журналісти" на ua-football! Написали цілу замітку, але так і не сказали, що ж за травма у Якімця.
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Королів Антон (Берген - Жидачів)
25.03.2020 в 08:42
Не плач "Маруся", краще за посиланням перейди і подивися
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