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Карантин позволил хавбеку Карпат без пропуска матчей залечить повреждение
Парень продолжает реабилитацию
Полузащитник львовских "Карпат" (№ 33) Владимир Якимец пропустил уже довольно много времени из-за травмы.
Повреждение, как вспоминает, получил еще во время одного из спаррингов на турецком сборе: сыграл 30 минут и почувствовал сильную боль, поэтому сразу попросил замену.
Сначала пауза была в десять дней, ничего нельзя было делать. Только уколы, массажи, таблетки ...Проходил определенный курс процедур и впоследствии в медленном темпе, не спеша, занимался в зале, при этом выполняя легкую беговую работу.
Футболист считает, что за время карантина завершит полную реабилитацию и наберет форму.
Мое возвращение на футбольное поле? Это зависит от того, как я буду чувствовать себя. Если не будет боли и дискомфорта, тогда все будет хорошо. Уже слишком хочется вернуться, очень соскучился по футболу.