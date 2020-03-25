Карантин позволил хавбеку Карпат без пропуска матчей залечить повреждение

Полузащитник львовских "Карпат" (№ 33) Владимир Якимец пропустил уже довольно много времени из-за травмы.

Повреждение, как вспоминает, получил еще во время одного из спаррингов на турецком сборе: сыграл 30 минут и почувствовал сильную боль, поэтому сразу попросил замену.

Сначала пауза была в десять дней, ничего нельзя было делать. Только уколы, массажи, таблетки ...Проходил определенный курс процедур и впоследствии в медленном темпе, не спеша, занимался в зале, при этом выполняя легкую беговую работу.

Футболист считает, что за время карантина завершит полную реабилитацию и наберет форму.