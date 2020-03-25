Почему же Бенито? Игрок Динамо ответил на вопрос о надписи на футболке

Новичок киевского "Динамо", 21-летний полузащитник Бенито (Олабриан Муйива), сообщил о том, почему его не зовут по имени и фамилии и рассказал о своем хобби.

- Бенни, тебя зовут Олабиран Муйива. Почему все называют тебя Бенито?

- Это прозвище я получил еще в академии от своего тренера. Мое второе имя - Блесинг, что означает "благословение", на французском оно звучит как "бенедикйон". С тех пор меня зовут Бенито.

- Какой ты в жизни? Можешь описать себя?

- Обычный скромный парень, который с детства мечтал добиться чего-то в жизни. Всегда любил общаться с людьми, узнавать что-то новое. В целом, отношусь к людям так же, как они относятся ко мне.

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- A если конкретнее, расскажи о своем характере.

- Я большой шутник, чувство юмора очень важно в нашей профессии. Вообще, люблю наблюдать за людьми, изучать их. Я дружелюбный, в "Динамо" совсем недавно, но многие смогут подтвердить это.

- Да, но в Инстаграме ты не подписан практически ни на кого из одноклубников. Хоть это и мелочь, но почему так?

- Я не коллекционирую подписчиков. На меня постоянно подписываются болельщики, даже не успеваю следить за этим. Но я не сильно парюсь по этому поводу. Мы всегда можем пообщаться в жизни!

- Тогда можешь сказать, что ты любишь в людях, а ненавидишь?

- Люблю позитивных людей, которые часто улыбаются, шутят. У меня много таких друзей. И от встречи с этими людьми я по-настоящему кайфую. Для меня нет ничего лучше, чем быть рядом с родными и ближними. На счет того, что я не люблю ...Не люблю негатива, отрицательных персонажей. Завистников, злобных и жестоких людей. Я хороший парень и стараюсь держаться таких же.

- Найдутся несколько хобби, кроме футбола?

- Люблю играть в FIFA.

- В карьере или Ultimate team?

- В карьере, конечно. Я люблю что-то создавать.

- А за кого играешь?

- За "Барселону". Иногда за "Манчестер Сити".