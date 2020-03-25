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Игрок Зари отреагировал на слова Буяльского о третьем месте Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Случайность или нет?

Игрок Зари отреагировал на слова Буяльского о третьем месте Динамо
Новина українською

Левый защитник "Зари" Богдан Михайличенко говорит, что из-за карантина по крайней мере до понедельника будет проводить время дома.

Каждый игрок команды, по словам Богдана, знает, что ему нужно делать во время этого незапланированного простоя.

- Если чемпионат не удастся завершить и итоговая таблица будет соответствовать существующему расписанию, ты будешь не против?

- Да. Если "Заря" находится на втором месте, значит, мы этого заслуживаем.

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- В случае, если ситуация с пандемией решится и придется доигрывать сезон, "Динамо" будет главным конкурентом "Зари" в борьбе за серебряные медали?

- Почему только "Динамо"? На расстоянии одной победы от нас находится "Десна", также недалеко и "Александрия", поэтому я бы сказал, что все команды будут бороться за второе место.

Тем более сейчас игры будут в основном между собой и каждое очко здесь будет на вес золота.

- Виталий Буяльский сказал, что "Динамо" случайно оказался на третьем месте ...

- Каждый человек имеет право на свое мнение. Но опять же, если примут решение доиграть чемпионат, то очки посчитаем в конце турнира.

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В статье: Заря (Луганск) Виталий Буяльский Динамо (Киев) УПЛ Богдан Михайличенко
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Комментарии (2)
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tolina-ystas (Краматорск)
25.03.2020 в 13:10
Буяльский знает,что говорит.Действительно случайно динамо на третьем месте должно быть на пятом.Это если по игре.
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vlad920 (I-F)
25.03.2020 в 12:12
то окуляри порахуємо в кінці турніру.
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