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Игрок Зари отреагировал на слова Буяльского о третьем месте Динамо
Случайность или нет?
Левый защитник "Зари" Богдан Михайличенко говорит, что из-за карантина по крайней мере до понедельника будет проводить время дома.
Каждый игрок команды, по словам Богдана, знает, что ему нужно делать во время этого незапланированного простоя.
- Если чемпионат не удастся завершить и итоговая таблица будет соответствовать существующему расписанию, ты будешь не против?
- Да. Если "Заря" находится на втором месте, значит, мы этого заслуживаем.
- В случае, если ситуация с пандемией решится и придется доигрывать сезон, "Динамо" будет главным конкурентом "Зари" в борьбе за серебряные медали?
- Почему только "Динамо"? На расстоянии одной победы от нас находится "Десна", также недалеко и "Александрия", поэтому я бы сказал, что все команды будут бороться за второе место.
Тем более сейчас игры будут в основном между собой и каждое очко здесь будет на вес золота.
- Виталий Буяльский сказал, что "Динамо" случайно оказался на третьем месте ...
- Каждый человек имеет право на свое мнение. Но опять же, если примут решение доиграть чемпионат, то очки посчитаем в конце турнира.