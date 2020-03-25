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Статистика Шахтера: самый популярный счет и двойной удар по Динамо

Премьер-лига
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Впервые за действующего формата

Статистика Шахтера: самый популярный счет и двойной удар по Динамо
Новина українською

Четвертый год чемпионат Украины проходит в 2 этапа. В дебютном для Паулу Фонсеки сезоне 2016/17 "Шахтер" завершил первый этап с отрывом в 14 очков. Луиш Каштру повторил такой показатель. Это преимущество вдвое больше, чем в других сезонах (6 и 7).

Впервые за действующего формата "горняки" на первом этапе оба раза победили "Динамо".

В 3-м туре на НСК "Олимпийский" в Киеве был зафиксирован счет 2:1 (Мораес, Марлос), а в 14-м на ОСК "Металлист" в Харькове - 1:0 (Кривцов). У Мирчи Луческу было 4 сезона, в которых "Шахтер" дважды обыграл главного конкурента (2004/05, 2012/13, 2013/14, 2015/16).

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Подопечные Луиша Каштру получили 19 побед. Самый популярный счет - 3:0 (2 раза "Карпаты" и "Олимпик") и 1:0 (2 раза "Десна", "Динамо").

По 2 раза "оранжево-черные" побеждали 2:1 ("Динамо", "Заря"), 2:0 ("Львов", "Днепр-1"), 4:0 ("Олимпик", "Ворскла"), 4:1 ("Львов", "Днепр-1") и 4:3 ("Заря", "Колос").

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Шахтар

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